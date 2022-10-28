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不清掃、講壞話…女大生與「2位公主」當室友 悲慘日常曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女大生PO文分享自己遇到2位雷室友的經歷，引起許多網友共鳴。 圖源：ingimage
一名女大生PO文分享自己遇到2位雷室友的經歷，引起許多網友共鳴。 圖源：ingimage

一名大學新鮮人分享自己的宿舍生活遇到2位「雷室友」，不僅打翻洗衣精不協助清理，還把完整米血糕留在水槽中、完全不回收廚餘，甚至還直接在原PO面前大講她壞話，讓她相當傻眼。

一名網友在Dcard心情版以「我的宿舍養了兩個公主」為題發文，文中說道，她在今年九月初，正式進入大學生活，然而在宿舍中另外2位「雷室友」讓原PO幾乎快陣亡。原PO表示，在她們聊天時，有著女高音的聲音及笑聲，其中一個的魔性口頭禪「超好笑」讓原PO相當受不了，2人絲毫不在乎寢室還有另外兩個室友存在。

原PO補充，在剛開始同寢時，自己盡量避免吵到她們，但「我給她們方便她們當隨便」，某次其中一位室友打翻疑似洗衣精的濃稠液體，導致地板濕滑，於是自己與另一名室友就一起刷洗，其中一位「雷室友」竟冷眼看著自己忙東忙西，讓原PO心情「超級賭爛」。

還有一次她們在共用洗手台攔截到一塊「完整米血糕」，詢問過後確認是2位雷室友遺留，沒想到提醒過後仍當耳邊風。經過水流沖刷，米血糕消失一大半後，2位雷室友更表演一齣「我好無辜」的戲碼，並表示「我們都是自己處理自己的垃圾跟廚餘，根本沒有用洗手槽」讓原PO傻眼。

原PO談到，有次其中一位雷室友在聊原PO壞話時似乎沒有意識到原PO「就在房間裡」，後來是因為發現另一位雷室友始終未附和語句，才發現原PO根本聽到了講壞話的全部過程。

一切經歷讓原PO表示「大學生活真是精彩，直接打破我的想像」，許多網友也留言「面對這種擺爛到底的室友，可以把行為紀錄下來，找機會搞死」、「過來人跟你說，真的不要忍，我當初就是一直忍讓搞得自己快瘋了，有夠委屈」、「希望過得舒服的不要住宿舍，不要花錢找罪受」。

室友 宿舍 大學生 Dcard 新鮮人

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