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適度使用藍光也有好處？ 多吃這幾類食物修護眼睛
現代人養小孩時常會利用手機、平板讓小孩安靜，適度的拿捏很重要，因有愈來愈多的研究證實孩童過早暴露3C產品，接觸藍光的確會造成危害，不過學者表示，短時間內使用確實可以讓小朋友透過藍光，刺激雙眼的視神經並扮演紫外光的角色。
中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書表示，有愈來愈多的研究證實孩童過早接觸藍光的確會造成危害，毒理學的角度來說，長時間使用暴露較高劑量的藍光，除了會直接損害眼球、視網膜，造成黃斑部發炎、水腫外，藍光還可以透過視神經細胞，破壞大腦的部分區塊。
據統計，包括認知記憶、語言發展、情緒管理能力等皆有下降的趨勢，嚴重的甚至還會變笨；不過藍光其實也有好處，招名威指出，藍光的部分波長與紫外光重疊，能扮演紫外光的角色，適度照射可刺激體內合成維生素D3，幫助小朋友吸收鈣質，但前提是要把藍光拿來是照射身體皮膚才行。
招名威說，多吃一些富含維生素A、B、C、E、葉黃素、玉米黃素、花青素、牛磺酸的食材，才可以幫助孩童發育中的眼睛細胞修復，其中又以葉黃素為最重要，原因在於它本身就具有吸收光線的特質，有助於過濾過多的藍光，可以保護視網膜黃斑部。
招名威提醒，根據衛生福利部公布的「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，膠囊、錠狀食品每日補充的葉黃素不應超過30毫克，如果希望孩子耳聰目明，就請各位爸媽別乎視3C產品對於孩子的影響，無論事後吃多少的葉黃素修補，都比不上事前的預防。
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