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嘉義南華大學推永續農業 創新科技促進坡地水土保持
嘉義南華大學近年致力推動永續發展，積極引進創新綠色科技與有機農業整合，前天由南華大學校長林聰明等人，進行馬鈴薯種植試驗，研究其礦物質等微量元素對於植物生長的功效。
為解決山坡地農地水土保持與邊坡穩定問題，以及土壤肥力不足問題，南華大學與海能量科技開發工業有限公司合作，以研究試驗是否可增加土壤礦物質，促進植物生長。
10月19日由南華大學校長林聰明、副校長林辰璋、科技學院院長陳柏青、海能量科技開發工業有限公司董事長陳茂雄、總經理陳還珠，及明道大學智慧暨精緻農藝系助理教授級專業技術人員陳義松與中正大學研究員郭義浩博士等人進行馬鈴薯種植試驗，研究其礦物質等微量元素對於植物生長的功效。
南華大學校長林聰明指出，南華大學持續用創新技術推動氣候變遷減緩及調適，積極整合學校研究能量及社會創新技術，希望透過完整的科學試驗，確認MICP工法對於水土保持功效，及海能量公司之礦物質元素對於植物生長功效，落實大學社會責任。
111年更辦理農糧署有機農業班隊，每梯次72小時，共辦理兩梯次，培訓超過300位有機農民。
永續中心執行長洪耀明表示，永續中心積極引進創新綠色科技與有機農業整合，首先解決山坡地農地水土保持與邊坡穩定問題，在博士郭義浩協助下，採用微生物誘導碳酸鈣沉澱（MICP）技術，此工法利用酵素誘發土壤生成碳酸鈣結晶，固結邊坡，讓農場免於水土流失。
洪耀明說，其次是解決土壤肥力不足問題，除採用校內廚餘堆肥外，另跟海能量科技開發工業有限公司合作，該公司產品含有多礦物質，除了可用於洗滌外，亦可增加土壤礦物質，促進植物生長，因此雙方合作進行馬鈴薯種植試驗，確認礦物質等微量元素，對於植物生長功效，並經過詳細田區規畫、廚餘堆肥及土壤整地後，19日一起進行馬鈴薯種植。
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