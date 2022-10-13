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世界大學排名台43所大學進榜 這3校首度角逐排行

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
英國「泰晤士高等教育」特刊公告2023年世界大學排名，台灣今年有43所大專校院進入排名，中國文化大學首度進入榜單。本報資料照片
英國「泰晤士高等教育」特刊公告2023年世界大學排名，台灣今年有43所大專校院進入排名，中國文化大學首度進入榜單。本報資料照片

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）台灣時間12日公告2023年世界大學排名，英國牛津大學連續七年蟬聯世界第一，台灣今年則有43所大專校院進入排名，其中以國立台灣大學排名187為最高，另有中國文化大學、虎尾科技大學、高雄科技大學首度進入榜單。

根據泰晤士高等教育特刊排行榜，2023年評比前10名大學均位於美國、英國，第一名仍為英國牛津大學（University of Oxford），已連續七年蟬聯第一；台灣共計43所大專校院入榜，其中以國立台灣大學排名187為最高，也是唯一進入前200名的台灣學府，國人印象中的傳統名校清華大學、陽明交通大學、成功大學等均有入榜。

2023年台灣共計43所學校入榜，數量創新高，相較2022年再增加三所，分別為中國文化大學、虎尾科技大學、高雄科技大學。文化大學近期剛選出新校長，也期許師生，新學期有新氣象、華岡人要繼續努力。

THE世界大學排名依據1550萬份研究出版品和1億2100萬次相關引用，以及超過4萬份年度學術聲譽調查回函和數十萬筆數據的分析結果，涵蓋教學環境、國際展望、產業連結等採用13個績效指標。

THE表示，2023年世界大學排名納入104個國家地區共計1799所大學院校，較前一年增加137所，是THE世界大學排名19年歷史中規模最大的一次；THE首席知識官巴堤指出，台灣在世界大學排名的表現依然突出，台灣的大學院校持續積極推動知識轉移與企業協作，值得肯定。

大學排名 英國 文化大學

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