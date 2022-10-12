泰晤士世界大學排名「亞洲大學」超越清大、交大 居全台第4

愛因斯坦說，專家是訓練有素的狗，就是「專」了後就有盲點。只有跨領域，由不同角度剖析問題，才比較有機會突破。最近有國外研究發現，諾貝爾獎得主的共同特色是：大學到博士教育通常不是來自單一領域。譬如：諾貝爾科學獎得主的科學家接受木匠、金屬加工、繪畫、藝術等訓練的機率大約是普通科學家的9倍。諾貝爾經濟獎得主除了經濟學外，幾乎完全是從數學、物理與天文學而來。

2022-10-12 15:45