泰晤士世界大學排名「亞洲大學」超越清大、交大 居全台第4
英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今天公布2023年世界大學排名，其中亞洲大學今年的排名上升，擠進前400名，名列全台第四名，超越清華大學、陽明交通大學。亞洲大學校長蔡進發表示，此次排名提升，很大原因在亞大的國際論文引用率大幅提升。
英國「泰晤士高等教育」特刊表示，今年台灣排行榜，名列前10依序為台灣大學、中國醫藥大學、台北醫學大學、亞洲大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學、台灣科技大學、雲林科技大學、中山大學。其中，僅台灣大學進入世界排行榜前200名。
根據英國「泰晤士高等教育」特刊公布最新世界大學排名，亞洲大學排名世界第384名，國內第4名，私校第3名，非醫大第 1名。與去年同一份排名比較，亞大世界排名第586名、國內第6名、私校第3名、非醫大第1 名，今年排名大躍升，擠進前400名之列。
蔡進發說明，為強化學生AI人工智慧時代的職場競爭力，亞大與微軟、亞馬遜AWS合作，成立AI研究所、博士班與菁英班，推動AI通識教育，在全校6個學院跨領域學習研究。讓每位同學研習Big Data「大」數據、AI「人」工智慧，及AIOT「物」聯網，能在AI職場上成為「大人物」勝利組。
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