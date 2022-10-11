清華SUP立槳開課了！明年將划進校園成功湖

疫後校園生活逐漸恢復正常，清華大學23名參加新式體育課SUP立式划槳，已開始在校園內的游泳池練起趴划、坐划、跪划、站划，甚至可以單腳站在槳板上。副教授兼體育室主任陳國華承諾，等校園內成功湖明年整治完成，還要帶學生體驗湖中立槳樂趣。

清大指出，SUP為Stand Up Paddle的縮寫，起源於夏威夷，是結合衝浪與傳統手划槳板的水上運動。立槳近年由國外紅到台灣，從北海岸、花蓮、日月潭、墾丁到離島的綠島、蘭嶼都可見到立槳愛好者身影，但體驗活動動輒千元起跳，花費不菲。因此，清大體育室開出立槳課，立即吸引上百名學生搶修，還有德國籍交換生來排隊加簽，上學期也有泰國、越南學生修課。

陳國華表示，立槳課原本從上學期開課，但可惜因疫情因素，部分課程調整為線上授課。這學期則將完整地從基本的趴划、坐划、跪划練到立划，還安排學生體驗4到6人的立槳龍舟板團體划槳；並進階到水上體適能課程，在水上浮毯走動、跳躍，甚至抬腿、倒立等高難度瑜珈動作。

清華資工所碩二生林子程對立槳很有興趣，上學期就來「旁聽」，這學期終於選上。他直呼立槳超好玩的，「很推薦不怕水的同學來試試看！」

來自德國的交換生哈世嵐(Arsalan)表示，會選這堂課是因為對立槳跟衝浪都很有興趣，而且學會立槳日後回德國後還可以繼續玩。他認為，立槳最難的是站姿划槳，但也是最有趣的，目前還在努力練習中。

陳國華表示，當初會開立槳課程，是因為想開一門學生真正有興趣的體育課，於是他特地去學習並考取立槳指導證照，「這堂課我都不用點名，沒有學生蹺課。」

陳國華透露，上學期課程結束時，還收到學生的正面回饋「這是我大學4年最喜歡的體育課！」讓他更有動力持續開課，下學期預計要開兩個班。

許多立槳初學者擔心自己平衡感不好又怕水，真能學會嗎？陳國華表示，平衡感可以透過核心訓練來練習，且課程也會從易至難循序漸進，只要勤加練習，人人 都可以做到。

清華校園內有座面積約3公頃的成功湖，目前正進行整治工程，預計明年4月底校慶前即可完工。陳國華說，明年還要帶學生到成功湖玩立槳，感受在有風、有浪自然環境中划槳的樂趣。他甚至還想帶學生走出校園，到苗栗竹南的假日之森或新北瑞芳的象鼻岩挑戰海上立槳。