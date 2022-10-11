快訊

名導性侵4女星17年婚姻玩完！「鬧大就殺你」下場超慘

2022年版Apple TV快登場了！曝4大亮點、親民價直攻Chromecast族群

澳門最後一面青天白日旗：國父紀念館與台澳關係的轉變

清華SUP立槳開課了！明年將划進校園成功湖

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清華資工所碩二生林子程(右)練習負重趴姿徒手划行前進。圖/清華大學提供
清華資工所碩二生林子程(右)練習負重趴姿徒手划行前進。圖/清華大學提供

疫後校園生活逐漸恢復正常，清華大學23名參加新式體育課SUP立式划槳，已開始在校園內的游泳池練起趴划、坐划、跪划、站划，甚至可以單腳站在槳板上。副教授兼體育室主任陳國華承諾，等校園內成功湖明年整治完成，還要帶學生體驗湖中立槳樂趣。

清大指出，SUP為Stand Up Paddle的縮寫，起源於夏威夷，是結合衝浪與傳統手划槳板的水上運動。立槳近年由國外紅到台灣，從北海岸、花蓮、日月潭、墾丁到離島的綠島、蘭嶼都可見到立槳愛好者身影，但體驗活動動輒千元起跳，花費不菲。因此，清大體育室開出立槳課，立即吸引上百名學生搶修，還有德國籍交換生來排隊加簽，上學期也有泰國、越南學生修課。

陳國華表示，立槳課原本從上學期開課，但可惜因疫情因素，部分課程調整為線上授課。這學期則將完整地從基本的趴划、坐划、跪划練到立划，還安排學生體驗4到6人的立槳龍舟板團體划槳；並進階到水上體適能課程，在水上浮毯走動、跳躍，甚至抬腿、倒立等高難度瑜珈動作。

清華資工所碩二生林子程對立槳很有興趣，上學期就來「旁聽」，這學期終於選上。他直呼立槳超好玩的，「很推薦不怕水的同學來試試看！」

來自德國的交換生哈世嵐(Arsalan)表示，會選這堂課是因為對立槳跟衝浪都很有興趣，而且學會立槳日後回德國後還可以繼續玩。他認為，立槳最難的是站姿划槳，但也是最有趣的，目前還在努力練習中。

陳國華表示，當初會開立槳課程，是因為想開一門學生真正有興趣的體育課，於是他特地去學習並考取立槳指導證照，「這堂課我都不用點名，沒有學生蹺課。」

陳國華透露，上學期課程結束時，還收到學生的正面回饋「這是我大學4年最喜歡的體育課！」讓他更有動力持續開課，下學期預計要開兩個班。

許多立槳初學者擔心自己平衡感不好又怕水，真能學會嗎？陳國華表示，平衡感可以透過核心訓練來練習，且課程也會從易至難循序漸進，只要勤加練習，人人 都可以做到。

清華校園內有座面積約3公頃的成功湖，目前正進行整治工程，預計明年4月底校慶前即可完工。陳國華說，明年還要帶學生到成功湖玩立槳，感受在有風、有浪自然環境中划槳的樂趣。他甚至還想帶學生走出校園，到苗栗竹南的假日之森或新北瑞芳的象鼻岩挑戰海上立槳。

清華大學一向以「無體育，不清華」的傳統自豪，近年積極開發多元化特色體育課程。陳國華表示，上學年新開設的射擊課就是「瞬間秒殺」的夯課，未來還將陸續規畫直排輪、龍舟、攀樹、飛盤等新課程，期待透過有趣的課程內容，讓學生愛上運動，培養持續一生的運動習慣。

清華大學SUP立槳課開課，來自德國的交換生哈世嵐練習跪划。圖/清華大學提供
清華大學SUP立槳課開課，來自德國的交換生哈世嵐練習跪划。圖/清華大學提供
清華大學SUP立槳課學生在游泳池開心練划。圖/清華大學提供
清華大學SUP立槳課學生在游泳池開心練划。圖/清華大學提供
清華學生成功在槳板上做出瑜伽動作中的樹式。圖/清華大學提供
清華學生成功在槳板上做出瑜伽動作中的樹式。圖/清華大學提供

立槳 體育 德國

延伸閱讀

海象差！業者仍帶5人花蓮海邊玩SUP 浪大回不了岸邊...幸運全獲救

葫蘆墩輕舟水岸音樂漫划行登場 立槳、魔術泡泡秀免費玩　

豐原葫蘆墩輕舟水岸公園 10/2舉辦免費立槳體驗、泡泡派對

詹雅雯挨批炒作病情 妹妹心疼落淚

相關新聞

工學院長爆冷出線 台大新校長陳文章：打造引領世界的學府

備受各界矚目的台灣大學新任校長昨傍晚選出，台大工學院長陳文章以黑馬之姿殺出重圍，當選第十三任校長，明年一月八日上任。遴選...

新聞眼／擦亮台大 陳校長5大挑戰

台大新校長陳文章未來四至八年間將為高教龍頭掌舵，不過台大從過去戒嚴時期高舉維護學術自由大旗，到近年捲入政治深入校園、干預...

台大新校長出爐／跌破外界眼鏡 郭大維敗在被貼政治顏色

工學院長陳文章以黑馬之姿當選台大第十三任校長，先前被看好的前代理校長郭大維、醫學院兩名代表楊志新和黃瑞仁均未出線，跌破外...

網路聲量高的葉丙成選輸了 太太一句話讓他肩頭一鬆

台灣大學校長遴選結果今傍晚出爐，台大工學院院長陳文章當選，候選人之一的台大電機系教授葉丙成稍早在個人臉書po文宣布選輸了...

高教經費短缺 新任台大校長陳文章募款能力強

台灣大學新任校長由台大工學院長陳文章出線，將成校史第13任校長。受訪的台大教授皆表示，陳文章的學術領域精湛、行政能力強，...

內幕／醫學院票數分散雙輸 郭大維、陳文章捉對廝殺

國立台灣大學今（10/7）選出工學院院長陳文章當選第13任校長，先前被看好的前代理校長郭大維、醫學院兩名代表楊志新和黃瑞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。