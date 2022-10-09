台大畢業又上交大研究所 他一句「台灣考試害死我」惹怒眾人

「萬般皆下品，唯有讀書高」，不少人對於這句話總是抱持極高期待，認為書讀得越多、學歷越高，對於將來的工作有很大的幫助。有一名網友卻在Dcard發文抱怨，他說大學考上台大，之後又考上交大研究所，讓他感受非常良好，甚至覺得人生一帆風順，但之後才發現自己不知道興趣在哪，氣罵「台灣的考試制度毀我一生」，貼文也讓不少人看傻了眼。

原PO在Dcard以「台灣考試害死我」為題發文，他寫道以前學測成績考得不錯，上了台大管理學院後因為覺得自己是菁英，因此混了四年，沒想到還沒畢業就開始對前途感到茫然，更擔憂未來可能會「撿角」。台大畢業後因為不知道要幹嘛，只好再去考交大資工研究所，但再次考上後又讓他心裡輕飄飄，以為人生一帆風順，但在實驗室卻被學長和教授「靠北」。

原PO抱怨學長很會做程式卻不幫忙，而自己很少寫程式，因此一時之間也做不出來，教授又不讓他延長時間，讓他又氣又無奈。他說以前很喜歡在Dcard「戰校」，如今卻找不到人生的興趣在哪，對於台灣的考試制度更是一肚子氣，怒罵「廢物台灣的垃圾考試制度毀我一生！我今年23歲，我希望台灣這種沒用的考試制度可以進化個五百年，可悲我只活23年就看出弊端的東西，還要浪費多少人的23年」。

貼文一出引來眾人一片罵聲，「你真的有夠丟台大管院的臉！別人都在充實自己，你在幹嘛？」、「自己選擇要混四年，你要怪誰？」、「休學啊，屁話一堆！學長幹嘛幫，你哪位？」、「還沒看過這麼可悲的優越感」、「你那些師長知道你在這邊頂著台大交大的頭銜丟臉嗎？」、「干考試制度什麼事，路是你選的，要玩你也爽過了，是你自己耽誤自己，別怪東怪西」、「人家跨領域考研究所的都成天擔心自己不夠好，兢兢業業想著怎麼追上其他人，就你在那邊『一帆風順』，還好意思靠北別人不幫你」、「你有時間怨天尤人，沒時間上網查查自己遇到的問題怎麼解決，到底誰有義務教你？就你這態度，我就算有時間我也不可能幫你」。