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「黑馬」陳文章當選台大新校長 化工系第一人 管中閔道賀恭喜

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陳文章引領的工學院在校內聲勢不如醫學院、電資學院，昨日當選新任校長。本報資料照片
陳文章引領的工學院在校內聲勢不如醫學院、電資學院，昨日當選新任校長。本報資料照片

國立台灣大學昨日選出新任校長，工學院院長陳文章以黑馬之姿殺出重圍，當選台大第13任校長。台大校內山頭林立，其中又以醫學院、電資學院較強勢，台大化工系教授藍崇文表示，陳文章當校長，對80年歷史的化工系而言確實是頭一遭；台大校長管中閔也表示，「恭喜陳院長」。

台大選出工學院院長陳文章為第13任校長，出乎各界意料，化工系教授藍崇文表示，台大選出陳文章為新任校長，對80年歷史的化工系而言是頭一遭，很不容易，化工系教授過去在學校擔任最高職務者，是教務長沈熊慶，已是年代久遠。

藍崇文說，遴選前不是太看好陳文章，在於工學院是小院，化工系也是小系，但平心而論，當校長除了學術聲望外也需要行政歷練，陳文章擔任六年高分子所所長、六年工學院副院長、六年院長，18年的資歷一步一腳印，相信遴選委員都看在眼裡。

藍崇文也指出，陳文章募款能力佳，系館鄭江樓就是陳文章穿針引線來的，其擔任工學院院長任內募款、蓋樓並提供相關獎學金，亦是無可挑惕。此外，跟陳也是上下樓的鄰居，陳文章假日常陪老婆爬山，是新好男人的典範。

台大現任校長管中閔今天也於社群平台上表示，感謝國家衛生研究院院長梁賡義擔任校長遴選委員會召集人，順利完成這件對台大非常重要的工作，也恭喜校長當選人陳文章。

陳文章 台大 募款

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