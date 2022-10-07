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台大校長遴選出爐 工學院陳文章當選新任校長

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台大校長遴選出爐 工學院陳文章當選新任校長

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大工學院院長陳文章。記者陳正興／攝影
台大工學院院長陳文章。記者陳正興／攝影

國立台灣大學校長遴選進入最後階段，遴選委員會今（10/7）下午從6名候選人中投票選出最後的當選者。今天下午召開最後一次會議最終結果出爐，台大校長遴選委員會召集人梁賡義宣布，最後由工學院陳文章出線，當選第13任校長。

台大現任校長管中閔已65歲，期盼世代交替，於去年10月校務會議中宣布不續任校長，任期將至明年112年1月7日止，台大校方也啟動新校長遴選作業，9月6日先舉行校務會議推薦投票，原9名校長候選人中，有3人未過門檻，剩下6人進入遴選委員會票選階段。

進入第二階段的六人包括現任研發長李百祺、前代理校長郭大維、工學院院長陳文章、台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁、電機系教授葉丙成以及台大癌症醫院分院院長楊志新。

上述六人進入最終校務會議投票，日前已先由委員邀請面談，另依照台大校長遴選辦法，委員投票採取二輪制，第一輪先對個別候選人進行投票，選出票數較高的2人；進行第二輪票選後，遴選委員共計21席於第二輪只能投一票，獲得半數、11票候選人即為最終當選者。

遴委會發言人吳俊傑日前表示，今日開會時先決定投票方式、細節再展開票選。

台大醫院 投票 校長遴選

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