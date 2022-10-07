南台科大辦南台灣食安論壇 探討輸入食品管理與安全

南台科大今天舉辦「第六屆南臺灣食安論壇」、探討輸入食品源頭管理與食品安全。校方表示，活動是為實踐大學社會責任，維護台南府城食品安全。

這次論壇討論「我國輸入食品概況與管理」、「輸入食品管理國內外趨勢」、「食品業者輸入食品源頭管理之作法」共三個主題，邀請9名產官學界代表擔任主持人及演講人，公部門、食品業者、消費者代表及關心食安問題各界人士120人參與。

產官學界針對食品輸入管理之規定及管理論述，期望集結意見達成共識，配合中央政策，協助食品業者在輸入查驗及輸入管理措施上自主管理，確保食品衛生安全，讓台南市食安管理體系可更完善，輸入食品及相關產品既合法又有保障，消費者可以更安心，維護台南美食之都美譽。

上午討論議題「輸入食品概況與管理」由中興大學食品暨應用生物科技學系謝昌衛特聘教授主持開場，邀請衛生福利部食品組食品輸入管理科長廖姿婷，及財政部關務署高雄關稽核李冠政，分別對我國輸入食品管理機制及其進展，更對我國輸入食品查驗管理實務探討。

下午邀請屏東科大食品科學系吳明昌名譽教授開場，屏科大食安研究所副教授羅之綱對我國輸入食品管理未來願景，陽明交大TPP及跨國經貿法律研究中心主任倪貴榮針對跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP) 與輸入食品安全探討。

論壇最後讓在場的產官學代表及與會來賓和業者進行溝通與意見交流，期望食品業在食品及相關產品輸入時依其規定及評估風險原因並能持續自主管理，展望未來維護食安及永續經營目標。

南台科大校長盧燈茂表示，南台科大將秉持大學社會責任持續協助市府維護府城食品衛生安全及品質。