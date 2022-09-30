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男女嘴對嘴上下傳飲料、拖把抹臉懲罰 龍華科大迎新惹議畫面曝

聯合新聞網／ 綜合報導
龍華科技大學迎新活動讓學弟妹嘴對嘴傳飲料，甚至還有「拖把抹臉」懲罰，影片引爭議。圖擷自《黑色豪門企業》
龍華科技大學迎新活動讓學弟妹嘴對嘴傳飲料，甚至還有「拖把抹臉」懲罰，影片引爭議。圖擷自《黑色豪門企業》

大學已開學一段時間，不少系所會舉辦迎新活動，讓同學互相認識，彼此更快熟悉，不過網路上流傳一段影片，龍華科技大學迎新活動要求學弟妹嘴對嘴傳飲料，甚至還有「拖把抹臉」懲罰，影片引起爭議，網友炮轟「歡迎新生還是整新生？」

臉書粉專《黑色豪門企業》發文表示「現在大學生迎新真會玩，你們迎新都怎玩？」並貼出一段32秒的影片，只見一群大學生像是在玩遊戲，一名女大生喝了一口飲料，接著張嘴將水倒進男大生嘴裡，該名男大生再接著以相同的方式傳給下一位學生，最後一名男同學閉上眼睛表情相當猙獰，接水下秒立刻吐出，拍攝者更是在一旁大喊「快，快！」、「喝掉，喝掉！」，影片上還可以看到「還好這次當總召」的文字。

除此之外，另一個片段則是拍攝者喊「加碼開始」後，一名女大生躺在地上，被另一人拿拖把抹臉，拍攝者驚呼「怎麼這麼小力？再一次」。

影片曝光後，網友怒批「這哪叫會玩，這是霸凌好嗎」、「想確診最快的方式之一嗎」、「超噁……」、「我要吐了」、「這是大學生？不說我還以為這是國中生」、「現在迎新都是整人大會是嗎」、「離譜」、「這就以前台灣紅不讓單元」。

《三立新聞》報導，對此龍華科大校方低調表示有看過影片，目前仍在調查中，若情形屬實將有相關懲處。

大學生 龍華科大

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