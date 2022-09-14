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台中創業青苗資源平台整合14校 實創課程手把手輔導

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市工商發展投資策進會整合14所大專院校成立「台中市創業育苗資源共享平台」提供實創課程、一對一輔導創業團隊。圖／台中工策會提供
台中市工商發展投資策進會整合14所大專院校成立「台中市創業育苗資源共享平台」提供實創課程、一對一輔導創業團隊。圖／台中工策會提供

台中市工策會整合14所大專院校成立「台中市創業育苗資源共享平台」除推動校際交流及創業競賽，今年增設「創業巴士」活動，與學員親訪台中創業基地，並與創業者實務交流，拓展青創團隊視野。

「台中市創業育苗資源共享平台」參與校數增加，工策會今年整合14所大專院校共享平台。包括中興大學、東海大學、靜宜大學、台中科技大學、台中教育大學、朝陽科技大學、嶺東科技大學、建國科技大學、亞洲大學、虎尾科技大學、弘光科技大學、暨南國際大學、雲林科技大學、龍華科技大學。

中興大學教授林谷合說，去年創新創業輔導課程頗受好評，今年再升級2個月的實創課程。教師針對草創初期團隊，提供精實課程與輔導，另組成專業顧問團隊，一對一輔導學員完成營運計畫書。

林谷合補充，這次課程採線上與實體同步進行，原定預計招收25人，共51名台中學子報名，組成6組創業團隊。「藝境」團隊結合AR與VR技術，為無法出外旅行的族群提供旅遊的沉浸式體驗，想法獲得國內旅遊業青睞，在線上訂購旅遊商品前體驗，頗具市場發展潛力。

「Cloud」團隊展現科技與人文關懷，藉雲端技術，協助盲人辨識家具位置；「鈺太能源」團隊提出家用太陽能發電系統，將綠色能源構想落實到家戶；「銳隆科研」與「埕憶」團隊分別提出B2B與B2C的線上整合線下行銷平台，在醫材與手工禮品上發展出新的銷售模式；「檸檬森林」團隊則以ESG為出發，倡導低碳、生態友善與環境永續的自然農法。

工策會說明，平台希望協助台中青年朝夢想前進，參與的中部地區大專院校逐年增加，舉辦的創業活動也發展出特色，藉此培養在地新創團隊競爭力。希望平台作為產業界與學校的橋樑，提供學生更完善的創新創業環境。

創業 中興大學

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