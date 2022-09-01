清華大學獲補助「優華語」計畫 美國頂大生來台學華語

國立清華大學今天指出，清大獲教育部「優華語」計畫補助，遴選專業教師赴美國密西根大學安娜堡分校等頂尖大學教授華語及介紹台灣文化，同時也接受美國頂大生申請到清大研習華語，此計畫深化台美交流，也有助於美國學術菁英成為「知台派」。

清華大學與美國伊利諾大學香檳校區、杜克大學、夏威夷大學、密西根大學安娜堡分校等校簽訂華語文合作備忘錄，自去年底陸續派出多名華語師資赴美授課。杜克大學及夏威夷大學也選派6名學生在「台灣優華語獎學金」的補助下來清華學習華語。

清華大學全球長嚴大任指出，獲選赴美的華語教師都具有豐富的教學經驗，還會剪紙、麻將、象棋，甚至拉二胡、畫墨梅山水畫、京劇臉譜等才藝，這些富含傳統中華文化的休閒活動，也成為最好的國民外交工具。

教育部過去選派赴美教授華語的對象主要是中小學生，如今擴及頂尖大學，且為期3年。參與計畫的邱于庭現就讀清華跨院國際碩士學位學程華語教學組，她說，學生的華語聽說讀寫能力都達到中級，這次教學除了進一步提升他們的華語能力，也引導他們認識台灣文化，透過小型討論課讓學生分組蒐集資料，交流、對比台美文化差異。

正就讀清華跨院國際碩士學位學程華語教學組的李玉安赴夏威夷大學大學擔任華語助教。特別的是，班上有許多學生為華人移民後代，雖然幾乎不會說華語，但因華人社會文化對他們來說有很強的吸引力，透過語言會話交流廟會、陣頭、小吃等文化。

來自杜克大學的學生吳空 (Cole Walker) 及秦岳 (Andrew Yue Qin) 因參加優華語計畫來到清華大學，雖說是來學華語，但他們的華語聽說能力已經好到能與台灣人自在對談。來台後不僅上華語課、學習台灣文史，還走訪台北、台南、花蓮的知名景點。

清華大學最近邀請前駐法大使呂慶龍、前駐史瓦帝尼大使趙麟到校舉辦講座，這些來台學習華語的美國頂大生也主動參與。他們大多主修公共政策、外交、政治等學科，很興奮能與大使交流。