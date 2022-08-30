成大這些系今年超受歡迎 錄取分數超越台大熱門科系

111學年度大學分發入學8月12日放榜。受到考招改制和少子化衝擊影響，今年考生數大減，最終缺額總計1萬4493個，其中國立成功大學是少數無缺額的頂大之一。

成大教務長蔡群立分析，從今年大學分發入學的錄取分數發現，成大在資工、電機等資訊相關的科系，錄取分數排名前段班，尤其是資工系，在同樣採計相同科目與加權下，其錄取分數超越台灣大學的機械系、土木系、醫工系、生物機電系等。

此外，成大與美國普渡大學共同培育國際人才的普渡雙聯學位，今年的錄取分數也相當高。普渡雙聯學位包括有（1）成大電機工程學士+普渡大學電機與電腦工程碩士；（2）成大機械工程學士+普渡大學航工與航太工程碩士；（3）成大機械工程學士+普渡大學機械工程碩士；（4）成大資訊工程學士+普渡大學電機與電腦工程碩士。就讀學制的設計是3+1+1的概念，3年在成大修課，第4年前往普渡大學修讀，取得成大學士學位，獲取普渡大學碩士班錄取者，可在1年後獲得普渡大學碩士學位。

蔡群立指出，今年成大電機系、資訊系、機械系之普渡雙聯組，在分發考試的錄取分數表現相當優異，如資訊系普渡雙聯組成績高於清大資訊系資工組，另成大電機系普渡雙聯組錄取成績也高於清大電機資訊學院乙組。

蔡群立教務長也提到，成大不分系學程是在培育學生具有跨領域專業、分析數據與邏輯、與探索解決問題能力，並建構探索、設計思維。不分系111年總共招收29名學生，特殊選才管道錄取率是2.19%，繁星管道錄取率為2.38%，顯示成大不分系是目前相當受到學生歡迎的科系。

今年外語學群缺額比率高達62.47%，而成大外文系仍然是無缺額。蔡群立指出，成大在110學年獲得教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」重點培育學校補助，正積極強化學生專業英語能力，推動英語授課（English as a Medium of Instruction，即EMI），換言之，成大的外語訓練是建構在系所的專業學習上，成大積極推動專業領域之語言訓練，以培養學生專業實務所需的語文能力，以提昇學生專業的國際競合力需求。