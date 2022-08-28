任期最後一次開學 台大校長管中閔自介「一句話」笑翻師生

台灣大學將於9月5日開學，今天舉行開學典禮。台大校長管中閔將於明年一月卸任，這也是他任內最後一次的開學典禮，他上台自我介紹時表示「大家好，我是很多人想打卻沒有打倒的管中閔」，幽默開場也讓台下師生笑翻。他也接著說，新的開始，台大準備好了，所有師長也都準備好了，在這裡歡迎新同學們進入台大，展開新的學習和探索旅程。他也期許今年新生能自主選擇與認真實踐。

管中閔說，過去兩年半，幾乎涵蓋了各位的高中時期，正是新冠病毒席捲全球的年代，大家都經歷了戴著口罩，保持距離，和遠距上課的新生活型態，也逐漸學會如何保護自己的安全，並且與病毒共存。學校在八月一日重新打開行政大樓的大門，代表校園生活將回歸常態，國際交換生也將再度來到台大，校園將恢復以往的熱鬧和多元。

管中閔說，在這個新的開始，台大準備好了，所有師長也都準備好了，在這裡歡迎新同學們進入台大，展開新的學習和探索旅程。而他也回顧，過去三年的開學典禮，會設法提醒大家，進入台大後應該對自己有些不一樣的期待。

他表示，2019年希望大家讓自己的眼界高一點，讓心胸寬一點，多增加一些學習的維度，也多一些理想。在 2020年則強調接軌國際的重要，也鼓勵同學們不要畫地自限，要勇於挑戰國際場域。同樣在2020年，台大師生經過將近一年的密集討論，發表了「未來大學白皮書」，確立「以學習者為中心的開放式大學」這個目標。而在去年的開學典禮，也已宣告有關「未來大學」的行動方案將逐步實施。

管中閔說，各系所已經設計出230個領域專長的課程模組，也推出了「校學士」方案以及「創新領域學士學位學程」，一些學院則即將提出「院學士」的規畫。未來同學們將更容易的選擇自己喜歡的學習方向；學校還設立了「學習規畫辦公室」，協助大家更好的規畫學習歷程。除此之外，學校「學輔中心」的專員以及各系的「關懷導師」，都能提供有關生活和學習上的支持。

管中閔表示，在今年的開學典禮上，他想要再增加兩點期許，也就是自主選擇與認真實踐。從未來大學到國際連結，學校提供了各種新的機會，未來四年希望大家能更自主的選擇人生志業的方向，也希望大家能專注學習，認真實踐自己所追求的理想。如同前面謙益同學所說，這將是讓自己改變，重新定義自己的方式。

管中閔說，今年是校長任期內最後一次主持開學典禮，自己依舊抱著最誠摯的心，祝福所有同學都能自主選擇，認真實踐，也都能歡喜學習，快樂成長。即使幾個月後不再擔任校長，自己的祝福仍將伴隨大家，一路前行。

今年台大開學典禮也新增「新生活大哉問」環節，有新生提問有無機會在校園遇到校長？管中閔則分享，自己常在校園各角落走動，尤其管理學院、行政大樓是常出沒的地方，他也笑著告訴新生「拜託大家遇到我，能夠跟我打個招呼。」