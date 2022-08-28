五專畢業年近40該補大學學歷嗎？網推這方法：少浪費2年時間

隨著職場上的競爭日益激烈，大學門檻可以說是最基本的，不少工作甚至會有更多的要求。日前一名網友在網路上發文，透露自己是五專畢業，但年紀快要40歲，因此猶豫該不該去補大學學歷，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「現在大學學歷是必要的嗎」為題發文，原PO透露自己只有五專畢業，現在考慮要不要去補大學學歷，但因為年紀即將邁向四字頭，所以心中有些猶豫。

原PO提到讀大學的心願一直都在，「心裡掛念很久了，最近看到朋友是英文26字母也不會，讀已經倒閉的私立科大畢業，但還可以去高中擔任社團老師賺外快」。原PO表示自己連兼課的資格都沒有，「又看到不管是多有名望，有權有錢的人也會要去拿學位，認真思考是不是要去補，大學學歷是求職基本門檻了吧？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「有沒有讀大學的思考邏輯真的有差」、「其實學歷跟一技之長同樣重要，我去上職訓班，隔壁教裁縫跟中餐丙級證照，老師都是國中跟高職補校畢業」、「如果是心願就去吧，研究所一堆工作後回來唸書的，很多年紀較大的同學完全沒問題，很多人是工作後多年才知道自己真正想學的是什麼」。

另外，也有部分網友建議「可以直接讀研究所」，「五專可以直接跳研究所，我同學就是五專直接報研究所，今年48歲畢業供參考」、「又不是今年才五專畢業，幹嘛不直接去拿碩士？」、「能讀碩就別唸大學，多浪費兩年」、「直接碩士+1，二技太浪費時間，要補就直接研究所」。