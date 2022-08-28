處境相似...南韓文組出路卻超猛 網揭台灣兩困境：短視近利

文理組之爭一直為升學路上備受討論的主題，根據科系選擇的不同，都可能影響未來的薪資多寡。近日PTT一篇「韓國的文組怎麼那麼猛？」的文章，討論到過去同樣並列為「亞洲四小龍」的南韓，處境和台灣相似，卻靠著文化輸出襲捲全球，為文組生開闢新路，掀起網友熱議。

原PO發文表示，南韓文組產出過去因世界不買單，只能內銷開始，到現在韓劇、全彩漫畫一直出，還出了國際級的藝人、電影，讓他好奇南韓處境和台灣相似，為何台灣卻辦不到？有網友也好奇附和「這也是我的疑問，台灣教育到底少了什麼？他們也是填鴨式，難道職場霸凌打罵有用？」

貼文一出，網友們多認為和南韓強力的文化培植有關，「他們政府有全力幫文組跟寫作，但台灣歐印半導體還有房地產」、「韓國的資本家願意投資文組產業，鬼島井蛙只會跳針『讀文組沒前途』」、「他們內需有4000萬人其實重要的，至少國內要先養得起文化，再產出」、「（台灣）就不重視文化阿，一切金錢至上、毫無內涵」、「韓國你敢畫、敢寫，有人、有平台敢讓你出版，題材自然豐富，戲劇就有好劇本，加上練習生制度養出演技扎實的明星演員且不會斷層」。

談及文化的培養，網友們指出政府短視近利，不願培植文化產業就是個大問題，「資源差距不是只單一部花大錢，而是整個產業。韓國也是長期持續投入才有這成績，跟台灣全力集中一兩部完全不同」、「不見得短期看得到成果所以沒人願意做，但不做，台灣影劇永遠無法真正起來，這就經營思維問題」、「韓國戲劇屌打整個亞洲，甚至不少外國人也會看，台灣的音樂環境，看看唱片公司還剩幾間…」。

然而，部分網友們也直言，種族、國家認同的分歧也是間接導致台灣無法發展文化產業的因素之一，「因為台灣的文組根基不穩，有認同上的問題，要發展文化產業，不管是中是台都會被攻擊，這是歷史共業，是台灣文組的原罪」、「要講成是民族性問題那只能是無解，因為台灣不會是一個民族，過去的教育混亂了國家認同，鄉民在內的年輕一輩對本土文化的輕蔑，所以當韓國人在為了『國家』發展『文化』創意產業時，我們拎著空殼能幹出什麼事業？」。