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校長候選人談論文門 台大癌醫院長：學倫案無妥協餘地

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台大校長候選人、台大癌醫中心院長楊志新。記者趙宥寧／攝影
台大校長候選人、台大癌醫中心院長楊志新。記者趙宥寧／攝影

台大第13任校長遴選正在舉行，台大自8月15日起至今天晚上，舉行校長候選人治校理念說明會，最後一場由台大癌醫中心院長楊志新登場。面對近日論文案爭議，他強調，論文就是要新的東西才是論文，學倫案完全沒有妥協的餘地，尤其大學是社會大眾最信任的地方，如果大學做出來的學術，外界不能相信，這個大學就不值得被信任。

楊志新表示，學術倫理的規則很清楚，只要牽涉到學術倫理的底線，就完全無法接受，大學應該要把持界線，尤其大學是社會大眾最信任的地方，如果大學做出來的學術，但外界不能相信，這個大學就不值得被信任。

至於國安局長陳明通在任教職中，平均每年指導超過10位學生，楊志新表示，不同學科指導學生數量不同，尤其醫學類沒有那麼多題材且要做很久，要指導學生很困難，一年最多一至兩位學生畢業，不知道社會科學能不能這麼多，也許老師有很多題材可以發揮。

「論文就是要新的東西才是論文」，楊志新也提到，如果研究題材範圍有限，卻又重複寫，就要回頭檢討碩士班畢業是否一定要論文，若一定要，就會有現在的結果。

楊志新說，美國絕大部分碩士不需要論文，若把論文看成必要，論文對大學來講很神聖，不能隨便發出去，論文的格式、用字遣詞都要求嚴謹，但這樣是否對碩士在職專班要求太多，尤其在職班來是增加知識與人際交流，這可以再來商討。

台大 國安局 校長遴選

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