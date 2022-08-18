台大校長候選人黃慕萱 盼創三國家級研究中心

台大今天舉辦候選校長治校理念發表會，由文學院院長黃慕萱、資訊工程系特聘教授郭大維分別進行40分鐘政見說明。校長遴選唯一女候選人黃慕萱表示，盼創造三個世界一流國家級研究中心，增加與國際一流大學合作；並期許增加女性一級主管、培育更多女科學家和工程師。

台大今天舉行第四場校長候選人治校說明，黃慕萱接受媒體聯訪並回應近期學倫案。黃慕萱以自己為例，指導學生時同一篇論文多改過20至30遍，「也有學生對我抱怨，我怎麼改20多遍還不放過他。」但若老師高頻率互動，絕對可以知道學生寫作是否有問題。

黃慕萱談到，相信絕大多數台大老師都秉持誠信、倫理，過去曾也經手學倫案件，絕對都是找適格者擔任委員並充分討論後做出判斷，任何一位校長都會挺住，也盼各界尊重專業判斷。

黃慕萱也表示，任何一位校長都要抵抗政治壓力，台大是學術自由、民主的地方，一定要在學術上堅持自主。

黃慕萱治校理念分為「超越、均衡、多元」，超越在於積極育才、留才、攬才，盼提供教師彈性薪資制度，並改善聘任機制、提供學術和生活上的支持；學生方面則爭取培育最優秀的學生，期望增加個人申請、減少考試分發入學名額，並擴大獎學金和學雜費減免，也給予更多海外交流和雙聯學位機會。

黃慕萱也說，會持續加強台大國際連結，盼創造三個世界一流國家級研究中心，同時增加與國際一流大學的合作；另辦學需要經費，故盼成立募款小組，由校長擔任召集人並設定募款目標。

黃慕萱表示，盼將人文精神放入台大校園，於培育傑出科學家的同時也培育人文大師。一流的綜合大學除了科學卓越，也需要一流的人文社會研究，希望形塑人文領域和其他領域自由探索、交流溝通的氛圍，讓師生在文化啟蒙下提升學術深度。

黃慕萱也強調，希望做好資源和獎酬合理分配，依據學科差異與學院文化調整獎勵制度，理工科確實需要比較多的經費，但如何分配經費可多加著墨，不只經費，空間和員額也需合理配置，亦盼改善教研人員長期勞逸不均的問題。

多元理想方面，黃慕萱說明，盼推動跨院師資交流、研究、授課，並持續促成、推動資源整合，打造友善職涯發展，積極媒合學術發展契機，包括研究經費、進修和技轉創業。另外，多元也應注重性別友善，盼增加女性一級主管，同時培育更多女性科學家和工程師。