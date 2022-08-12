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助原青創業量能 暨大攜手中部9所國立大學簽合作備忘錄

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
國立暨大邀約中彰投苗共9所學校的創業育成單位，共同簽署「中區原青創業生態圈合作備忘錄」。圖／國立暨大提供
國立暨大邀約中彰投苗共9所學校的創業育成單位，共同簽署「中區原青創業生態圈合作備忘錄」。圖／國立暨大提供

國立暨南大學擔任「原住民族創業育成中心」的角色，近年來持續推動原住民學生創業，此次特別透過台灣國立大學系統，邀約中興大學、虎尾科大、雲林科大、台中教育大學、台中科大、勤益科大、聯合科大等8所學校的育成單位，共同簽署「中區原青創業生態圈合作備忘錄」，成功鏈結產、官、學資源，協力原民青年創業。

暨大校長武東星表示，自2012年起即協助中央原住民族委員會，並在去年及今年擔任教育部青年發展署U-start原漾計畫中區夥伴學校，與中彰投苗4縣市的原民或青年培力產業相關單位合作，對於原民青年創業提供協助，今天更共同簽署合作備忘錄，待透過不同單位的協助合作，發揮綜整的效益，達成資源共享。

主任秘書曾永平表示，暨大近年來一直深耕地方，近5年來每年均獲得教育部USR大學在地實踐社會責任計畫的補助，協助地方解決偏鄉教育、茭白筍種植及南投咖啡民宿產業等問題；並協助埔里鎮、國姓鄉及仁愛鄉提出地方創生計畫，延續原住民創業育成中心的經驗，協力中部9所國立大學及中彰投苗4個縣市政府的力量，更擴大對於原民青年創業的支持能量。

國立暨大指出，資源整合後，已由暨大合歡山星空山城產業鏈計畫、USR計畫-南投縣鄉村旅遊深耕計畫、原民會原住民創新資源及貸款以及教育部青年發展署U-start創新創業及原漾計畫，並邀請4位來自不同縣市的原住民族創業家，分享他們從部落到地方創生的創業經驗。

國立暨大邀約中彰投苗共9所學校的創業育成單位，共同簽署「中區原青創業生態圈合作備忘錄」。圖／國立暨大提供
國立暨大邀約中彰投苗共9所學校的創業育成單位，共同簽署「中區原青創業生態圈合作備忘錄」。圖／國立暨大提供
國立暨大邀約中彰投苗共9所學校的創業育成單位，共同簽署「中區原青創業生態圈合作備忘錄」。圖／國立暨大提供
國立暨大邀約中彰投苗共9所學校的創業育成單位，共同簽署「中區原青創業生態圈合作備忘錄」。圖／國立暨大提供

原住民 青年

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