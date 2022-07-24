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台大「1科系」輸私大藥？ 網掀論戰曝最大優勢：買房7折價

聯合新聞網／ 綜合報導
台大示意圖，人物與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照片
台大示意圖，人物與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照片

111年分科測驗落幕，考生們也將面臨選填志願的重大抉擇。一名網友在PTT分享親戚對話，聊到表弟即將選填志願，討論名單中出現「台大土木工程系」、「大仁科大藥學系」兩間校系，讓他好奇若考慮到未來前景，大家會選擇哪間就讀？

對此，網友們一面倒選擇「大仁藥學系」，認為未來當藥師薪水更高、更穩定，「當然是大仁藥，你工作就知道藥師多爽」、「高中生100%選台大，大學畢業後高機率會後悔沒選大仁」、「藥學屌打太多了」、「要穩定去藥學，不然找國立電資類土木，除非真的很有愛又不缺錢」、「大仁雖然比不上，但藥師拿到工作上應該還是比土木曬太陽爽，特別是跟工人溝通」。

不過也有不少人選擇台大土木系，認為校園中潛藏的人脈及資源才是可遇不可求，「進去台大要的是人脈，藥學未來薪水再怎麼高也就只有那樣」、「當然台大，資源天差地別，前提是要會利用」、「台大土木，好好幹也是工頭」；另外也有人建議可考慮進台大後轉系，「台大，進去後再轉系」、「進台大轉系，受僱藥師年薪百萬是天花板」、「選台大，然後轉系或雙主修」、「台大藥學」。

談及藥師和土木工程師前景，網友們也分享身邊過來人的發展。一名網友就分享藥學系畢業後當藥師，每月穩定領6萬元以上的薪水，年薪大概會落在80至96萬元左右，也可以穿美美的在冷氣房工作，去藥廠甚至有機會破百萬；另外也有人透露，土木學系畢業後若當土木技師還有一個優勢，就是買房可以用七折價格購買，而且「自己蓋的自己知道」。

然而部分網友也不以為意，認為藥師執照其實也不好考，土木系畢業起薪也不高，「藥劑師不好考欸，當屆沒考上的比例很多」、「小弟台大土木碩畢，畢業後起薪不到40K」、「身邊藥師很多都覺得工作太無聊」。

藥學 薪水 填志願 台大 大仁科大

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