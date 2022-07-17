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棄醫填牙？牙醫系學生揭搶手三關鍵 網曝「1政策」成未來隱憂

聯合新聞網／ 綜合報導
「牙醫系vs.醫學系」常成為選填志願時各界論戰的焦點。示意圖／ingimage
「牙醫系vs.醫學系」常成為選填志願時各界論戰的焦點。示意圖／ingimage

牙醫系vs.醫學系」常成為選填志願時各界論戰的焦點。近日Dcard上一篇「成績到達醫學系」文章，有網友好奇問道，若成績達第一志願醫學系，大家是否會有「棄醫填牙」的念頭，引起熱議。

貼文一出，網友們多認為「興趣」才是主要考量，「看興趣～牙我是做不來，選了內科系小科，動動嘴就好」、「看你個人興趣呀，這兩個科系都是最頂的，未來發展也是最好，差異不大」；另外也有過來人提點，醫牙兩者的生活品質、訓練、及選科也有差別，「喜歡動手、比較注重生活品質、後續訓練沒有醫那麼累、大學期間不用像醫那樣競爭排名……（選讀牙醫）很多原因吧」、「在台灣醫生地位還是較高，但生活品質上牙醫有機會較好的，牙最大好處是不用像醫一樣競爭選科」。

然而，立院於今年5月通過《醫師法部分條文修正案》，其中附帶決議的通過，包括以投入偏鄉、長照領域名義開放國外學歷牙醫師配發名額等，讓國外醫牙學生大量回台的隱憂延燒。一名醫學生直言，雖然醫學系也有不少海歸仔，但是醫學系分科多，受到的衝擊較小，不然為何全台牙醫系積極地聯合抵制海外牙醫回來實習？「現在牙醫系的就業狀況還不錯，但十年或更久之後就難說了」。

留言也引來網友附和，「真的！牙醫師一年有400多個，內科醫師才300多個，而且我家附近的牙醫診所有10家，今年就收掉兩家，其中一家是我爸開的」、「現在好像要再放寬一年限額50個的上限，以後牙醫診所生意只會削價競爭、利潤越來越差，台灣的牙醫系就和日本以前一樣，牙醫系畢業生供過於求，最後一片紅海。問過不少當開業牙醫師的長輩，他們都說牙醫越來越差」。

不過也有網友不以為意，「你們太膽心了吧，每次去看牙醫都要先預約，8：30前要掛號，否則會看不到牙醫欸，而且大部份的人牙齒多半都有問題，越老問題越多」、「好多人常說牙醫以後會飽和，個人認為只要總額管制還存在的一天，不會到太誇張」。

牙醫 醫師 科系 填志願 日本 Dcard

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