選修遇「大刀老師」？全班平均僅1分 國立大學生曝慘況

東部某間國立大學選修課的班級平均成績1.11分！化學系學生在網路論壇公布選修化學數學科目全班分數，僅10人的成績在「C-」之上。讓修課學生警告「學弟妹慎選」，甚至有人劍指老師情緒因素。不過，其他科系同學看得一頭霧水「真的很難還是學生太混阿，明明有人A+」。

該大學網友在Dcard貼出一張成績分布圖表示「學弟妹慎選」，圖中可見化學數學（一）科目，修課人數38人，班級平均成績1.11分（28人平均分數），最高分「A+」只有1人、「E」居最多人次、「W」為其次，指退選10人。另一名同學接力分享此文「各校現在大刀老師多嗎？給大家看一下慘況」。

同校網友們驚嘆「猛」、「A+那位是鬼吧」、「好險我沒修」；修課的學生則說「難死了都不會寫嗚嗚嗚」、「我想要過」，還有人抱怨老師脾氣「爆氣的時候你也看不出來，只會反映在考題上和學期末成績上，一個想法不對題目全部換新」。

其他科系同學好奇「到底有多難？我文組」，學生回應「歡迎來體驗看看」。有人問「這堂是選修嗎？」，學生回覆「算選修，但是後面必修會用到這堂的基礎知識」。至於「化學數學是很像工程數學的東西嗎？」，有人解釋「有一和二，二比較跟工程數學有關係，一是在研究分子的結構看可以被歸類在哪一種，然後是先修二再修一」。

不過，有人質疑「真的很難還是學生太混阿，明明有人A+」，也批評「一堆爛草莓」、「學長我好心勸各位一句，老師是恨鐵不成鋼，你各位好好學啊！學成了就是你的」、「我有體驗過但我覺得還好」、「自己不認真讀在那邊怪老師換題目笑死」。

中原大學生也疑惑「這樣就大刀？」，高雄醫學大學生透露「本校化數大概也當了3成吧，修課人數60左右」，台大生則認為「化學系的數學已經是所有理科中最簡單的了」、「通常那個A+的人都是外系的」。他校網友紛紛表態，要看上課內容跟考試題目才能判斷情況。