又來了？陽明交大新校徽徵選開跑掀熱議 校方這麼說

國立陽明交通大學併校之後話題不斷，校方昨天發出校徽徵選公告，引發設計界與網友熱議，臉書粉絲頁「設計發浪Designsurfing」發文直言竟然要3度設計校徽，不僅費用僅比稿費3萬到5萬元，還得無償給學校用，「難道要靠網友設計決定新校徽嗎？」

陽明交大識別系統小組共同召集人李威儀、洪辰昊今天接受本報訪問說，2020年的校徽設計是在合校前執行，未經校務會議討論，去年的識別系統LOGO也因各界意見未獲校務會議表決；經校內討論決定成立識別系統小組，將以3階段評選校徽，目標年底定案，之後再設計LOGO，過程會邀設計專家給予意見，並努力取得最大共識。

設計發浪Designsurfing昨天發文直呼「驚不驚喜？意不意外？國立陽明交通大學校徽設計居然要捲土重來第三次！？」表示該校在2020年5月才發布校徽設計，但被網友認為版本太像「電腦等待登入」圖示，去年12月推出的Logo認為設計不見歷史意涵。

該臉書專頁發文內容認為，歷經2次設計引發熱議後，學校現在乾脆「放棄找專業設計師，請最愛給建議的網友提供設計」，開酸此舉最無責任歸屬，反正網友設計、網友徵選，「網友造業網友擔這樣」，並認為最早2020年版本的A款不錯，最具識別度。

針對陽明交大再度廣發校徽設計英雄帖，不少網友紛紛留言「會用徵選方式做組織識別設計，基本上就是非專業行為」、「這根本是一場史詩級災難」，也有人認為校方沒站穩立場，還有可能再有第4次、第5次？也有學生不禁抱怨「到底要弄多久？」

陽明交大在活動網頁說明，即日起至9月20日受理校徽徵件，無論教職員生、校友、社會人士或法人團體都可參加，並提出「對等、尊重」為設計原則，陽明大學希望優先保留1975、單蛇杖與翅膀等元素，交通大學則希望保留1896、齒輪、鐵砧等元素。

李威儀說，許多國際知名大學採雙識別系統，校徽（seal）多使用於正式文件及典禮，識別標誌（Logo）則廣泛出現在各式對外的文宣場合，去年底考量校徽是百年不變的重要印記，決定先做校徽再做LOGO，並首度成立識別系統小組10名成員來自交大與陽明校區，密集討論訂出「國立陽明交通大學校徽（seal）設計徵選辦法」。