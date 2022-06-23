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高雄大學在眷村發表成果 傳達新世代建築人對空間想法
國立高雄大學建築學系在鳳山黃埔新村基地內「黃埔65共享空間」，發表期末學習成果，展出學生數十件立體模型、設計圖面作品，傳達新世代建築人對空間、環境觀察與規畫。8月21日前的每周五至周日、上午10點至下午5點開放參觀。
高雄大學建築系展覽主題為「建習生」，學術副校長陳啓仁表示，「黃埔新村」是高雄市政府「以住代護」眷村保存計畫、全台第1個示範點，在此辦展格外有意義，除了鏈結社會、響應政府政策，也讓新世代建築學子融入社區，與新、舊住民交流互動，因為「不停地與社會、環境對話，是建築人的責任。」
建築系主任陳逸杰表示，對建築學門而言，專業教學與成果展覽密不可分，系上學生展現集體行動力量、如期開實體展，呈現學習成果，也期待各界指教。
「建習生」展出大二下學期學習成果，作品形式包含立體模型與設計圖面等。學生張芸溱模型作品「隙•繫」，藉垂直牆面圍塑展館，建築主體中央劃出一條通道，穿梭其中猶如漫步城市巷道意趣。「聯繫」模型作者楊東翰，主要以兩條軸線規畫空間，企圖將基地周遭人文景觀帶入建築，傳達環境和諧共存精神。
展覽場域刻意營造摩肩擦踵氛圍，看展過程中猶如穿梭在堆滿模型的工作室，藉此傳達建築系學生「爆肝日常」，焚膏繼晷趕作品的壓力。展覽場地「黃埔65共享空間」由建築系兼任講師、建築師林光浩，與「痕好創造DES Traces」提供。
林光浩表示，大一建築專業領域訓練點線面構成的故事與抽象的情感，產出基本空間量體與圖面；大二開始訓練實際的建築設計，就須納入基地環境，都市紋理等因素。學生透過展覽，回顧檢視學習點滴、聽取他人反饋意見，使未來作品更加成熟進步。
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