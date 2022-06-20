家長控台大畢冊沒孩子科系！網狂吐槽 醫分析：讓人很尷尬

6月是畢業季，近日傳出有家長向媒體投訴台大3個科系沒出現在畢業紀念冊上，指 「自己的小孩彷彿不是畢業生 」，投訴文也引來ICU醫師陳志金列出10點回應，直言有念過大學的人都知道，負責做畢業紀念冊的是畢聯會，並非校方，且就有些系沒有意願要做畢業紀念冊，家長就這樣直接找媒體投訴，反而會害孩子與同學之間很尷尬。

醫師陳志金在臉書分享對此事的看法，他點出負責畢業紀念冊的是畢聯會，這些是學生自治，學校、家長都不會插手這些事；加上有些科系經投票後，會沒有意願花錢製作全校的畢業紀念冊，「像牙醫系、醫學系，修業年限比一般科系長，同屆畢業的其他系，根本就不是當初同屆考進來的，所以會覺得沒必要花錢製作啊！」

若是不參與全校紀念冊，通常都會做系上的畢業紀念冊，記錄下彼此的生活點滴，他認為家長若感興趣可先問孩子有沒有系上的畢冊。再者，即使是全校的畢業紀念冊，各科系頂多也只分配到幾頁全體照或活動照，不會有個別的大頭照。

他還提到將來在社會上，看的是工作的表現，頂多也是在應徵時看「畢業證書」，不會有人看「畢業紀念冊」。父母也應該好好想想為什麼需要這本紀念冊？「是孩子的需要？還是父母的需要？」，畢業生也要多關心自己的家長，多分享喜悅或者不安，「多讓他們有參與感。要不然的話，有些家長難免會感到失落。」

貼文曝光吸引了近8千多人按讚，網友紛紛留言「全校的超過9成不認識，買來當磚頭嗎」、「根本沒買大學畢業紀念冊，真的就只佔幾頁，覺得浪費錢，而且畢業紀念冊不便宜耶」、「覺得家長只是想炫耀⋯」、「他們的大學時期照片在IG上啊！去download（下載）吧，家長們」、「心中媽寶警鐘大響」。律師林智群也在留言處回覆「這一定不是台大，是台大附設幼稚園，不然怎麼是家長出面呢？ 」

台大針對此事回應，畢業紀念冊是學校畢聯會負責，不是由校方來管理，畢聯會長黃彥瑋則說，畢聯會在去年暑假已發函給每個系所、詢問有無意願製作畢業紀念冊，雖然這3系都有畢代，但都表示班上沒人要畢冊，所以今年都不會出現在畢業紀念冊。