全員逃走中？台大「這系」轉系率達50% 系名多2字命運大不同

進入學期的尾聲，大學生們也迎來「轉系」的季節。臉書粉絲專頁「圖地」整理了台大110學年度共61科系的轉系人數數據，卻意外發現熱門轉入、轉出科系，系名竟只因多了「農業」兩字，面臨截然不同的命運。

「圖地」蒐集了110學年度台大一年級生申請轉系的數據發現，最多人申請轉出的科系是「農業經濟學系」，系上總共46人，卻有23人想轉出、1人想轉入，相當於一半的人都想出走，「比例高達50%」。

而台大申請轉入人數最多的則是「經濟學系」，共有110人申請；另外，若將法律系法學組、司法組、財經法組，三組申請轉系人數加總，也有高達141人欲申請轉入。然而，經查台大111學年度轉系可招收名額上限卻發現，法律學系恐僅有51人，經濟學系招收人數也只有36人，同樣名為經濟，「加了農業人人逃，沒了農業擠破頭」。

網友也發現一些有趣現象，如「醫學工程學系」為台大當年度不進不出的科系，轉入、轉出人數皆為0；「政治學系政論組」則被形容如同圍城，「在外面的想進去，在裡面的想出來」。而針對為何那麼多學生想轉入經濟學系，留言區也有網友解惑，認為可能和轉系條件最寬以及名額人數多有關。