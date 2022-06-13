疫情當下 大學社團面臨斷層、少了實作機會

疫情衝擊，大學社團面臨營運危機，社員招募不易，服務性社團無法出隊。屏東大學原住民族文化傳承社成軍36年，社長、三年級特教系鄭庭怡坦言，面臨社員人才斷層，社團盤點大小活動舉辦必要性，社團營運調整；屏科大社工系社會工作服務總隊要出隊到各合作機構、社區，也只能因疫情暫時停擺。

屏東大學原住民族文化傳承社是屏大老牌社團，社長鄭庭怡坦言，大學生不願意花時間社團付出，改變策略，疫情不能出隊辦活動，強化社員間感情連結為主，也盤點社團大小活動，捨棄不必要活動。社團每學期會關注一項原住民族議題，安排到原鄉田野調查，先前疫情趨緩，他們到泰武鄉、霧台鄉做田調。

疫情衝擊下，鄭婷怡說，大二沒有社員，留住大一社員是挑戰，重新檢討組織章程，了解每項活動辦理意義，讓社員參與社團能有所學習，社課安排透過問卷了解社員想要上課內容，這學期就以「技藝記憶」為主題，她在社團參與重新定位自己身分，「上大學前不敢承認自己是原住民，怕被別人看不起」，社團延續對她來說意義重大。

屏大愛拍社每周舉辦社課，疫情影響，社課有些改為線上，社長劉宇倫觀察，社課強調實作性，線上課程只能談理論相關知識，實作是線上課程無法取代。

屏東科技大學社工系社會工作服務總隊成軍22年，社工系大一學生都要參與，指導老師、副教授林志陽觀察，志工總隊全盛時期有17個小隊，現在小隊數縮減，維持11個小隊。