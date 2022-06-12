為罹患肌肉萎縮症女兒二度讀大學 吳明勇慈大物理治療系畢業找到人生志業

為了能夠聽懂醫師的話，可以給生病的女兒更多幫助，吳明勇32歲時第二度考上大學，經過4年苦讀，如今從慈濟大學物理治療學系畢業，之後要繼續念研究所，精進專業幫助更多人。

吳明勇18歲考上台大地理系，14年後再度考上慈濟大學物理治療學系，大學4年半工半讀，學業，家庭，工作三頭忙碌，但他以無比的毅力完成學業。

吳明勇曾是高考及格的公務人員，但孩子「米米」出生不久後被診斷罹患肌肉萎縮症，有肌肉無力，動作受限等症狀，甚至有段期間因肺部感染，頻繁進出醫院，三度收到女兒病危通知，為此毅然辭去公務員全心照顧孩子。

「每次醫師說的話，我一知半解，所以決定要再念一次大學，讓我可以更加幫助孩子。」第一類組跨到第三類組，吳明勇自修苦讀，在youtube上學習生物、化學、物理等。

考上慈濟大學後，吳明勇珍惜讀書的機會，大一到大三皆獲班上的「書卷獎」，畢業前夕獲得智育成績優良獎，學弟妹說：「他是很厲害的學長，很厲害的爸爸。」

導師李志偉形容吳明勇「邏輯非常清晰，有超強的意志力，因為目標非常明確，他遇到事情就會努力解決，班上的事務他也願意付出。」

李志偉說，有一次晤談，吳明勇提早離去，後來才知道他趕著要去接小孩；有幾次吳明勇也因為要開車載孩子到台大就醫而請假。

吳明勇白天在學校圖書館或是跟老師的計畫工讀，晚上當家教，還抽空運動打球，因為只有自己健康，才有能力照顧家人。

吳明勇感謝教育部和慈濟大學給予他許多資助，像是學校提供很多工讀和做研究的機會，讓他順利完成學業。

當初是因為女兒「米米」才念物理治療系，但愈讀愈有趣，「很有成就感，可以運用所學去幫助需要的人。」吳明勇學會正確幫米米按摩，甚至可以和醫師討論，在選擇輔具上也更有知識和想法。

吳明勇表示，還要繼續念研究所，一部分是興趣，一部分是未來的人生規劃，因為喜歡研究，想要繼續朝著學術發展，期許未來會有治療肌肉萎縮症的方法。