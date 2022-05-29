他讀頂大「這系」苦寫履歷跳槽科技業 系友點關鍵嘆無知

文理組該如何選擇？不少學生選擇看重未來職涯發展，一名自稱清大人文社會醫學系的網友就在Dcard上分享經驗，稱讀「社會學」毫無用處，高薪工作根本不需要相關理論，引起系友熱議。

原PO稱自己是半路看開的「社會學受害者」分享過去求職經驗，不僅找工作一直被洗臉、各種屎缺，還曾遇過台大社會系找原PO當研究助理，薪水開出33k讓原PO好傻眼，更透露社會學唯一的好處就是過去被萬字報告訓練「嘴巴很會講、寫作還算會掰」，害他辛苦寫履歷，最後勉強被科技業收留，得以租上一萬五的套房。

讀社會學的學生和教授不知道找不到高薪的工作嗎？原PO指出「他們當然知道」，因為他們看出了社會結構下不公平的地方，說是社會環境重理輕文，卻無力改變大環境。原PO也分析社會學領域的教授和同儕，稱教授大學四年都說社會學很優，卻缺乏業界工作經驗，同儕通常都家境優渥，對社會敏銳度很差，多數人完全無法感同身受（社會學）研究對象的處境。

貼文一出，有網友認為「知識本來就不是為了還錢存在啊，如果又怕窮家境又不好又要唸這個當然慘爆，至少我身邊很多窮爆但是很快樂的讀書仔，比起年薪幾百的一堆工程師我更尊敬他們」；也有台大社會學系的網友反駁「你整篇文章的論調就是幻想出一個讀過社會學的假想敵講過什麼話，然後再反駁他，最後沾沾自喜總結社會學沒用自己才是最清醒的。不要把你對社會學錯到離譜的認知當成真的一樣來反駁，這樣自取其辱真的好嗎？」，交大人文社會學系網友也附和「真的真的，感覺他無知，何況現在還有社會調查師的證照考試，走質化或量化都很好找工作好嗎」。

也有人建議「如果你覺得社會學找不到啥工作，那就在大學期間培養第二專長啊，看要輔系雙主修還是跨域，公司又不是只看你的主修科系，重要的是你的作品集還有能力」、「何況現代社會已經無法靠單一技能來存活了，跨領域是趨勢，會這樣講的公司不但不尊重專業也不尊重他們自己，不要浪費時間去面試也罷」。