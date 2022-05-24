清華音樂人Podcast開播 古典、嘻哈、AI無所不聊

清華大學君山音樂廳今年初動土，籌備處最近也製播「清華音樂人」Podcast，邀請鋼琴家、小提琴家與饒舌樂手擔任主持人，深談古典、搖滾、嘻哈、獨立音樂，也聊AI音樂、音樂治療與新竹在地的客家流行樂，並介紹清華人跨領域玩音樂的有趣故事。

「清華音樂人」podcast已在手機應用程式SoundOn上線(https://player.soundon.fm/p/a6adbcb9-900d-4768-9ea9-37525ff286d6)，也可以從 Apple Podcast、Firstory、KKBOX、Spotify、Google Podcast等平台收聽。

君山音樂廳籌備處主任王文儀說，清大近年推動跨領域研究與教學，玩音樂也要跨領域，且兼具理性與熱情；「清華音樂人」Podcast節目分為古典與當代兩大系列，由4位把音樂玩得有聲有色的清華人規畫主持。

「古典音樂與當代」系列由鋼琴家許崴、小提琴家許詠傑共同主持。許崴畢業自清大生科院學士班，擁有醫學科學與電機工程雙專長，畢業後赴英國皇家音樂學院深造，取得鋼琴演奏碩士；他以「海牛」為名經營的YouTube頻道《音樂家的無聊人生》深受矚目，部分影片甚至有超過百萬的觀看次數。許詠傑15歲即負笈莫斯科柴可夫斯基音樂院學習小提琴，獲獎無數，目前執教清大音樂系。兩人的主持在空中擦出精彩火花。

「當代音樂與社會」系列則由清大人類所助理教授林浩立與通識中心和社會所合聘教師鄭志鵬共同主持。林浩立即是饒舌樂團「參劈」的團員「林老師」，曾開設台灣大專院校第一個關於嘻哈音樂文化的課程「嘻哈學」。鄭志鵬是「台灣音樂書寫團隊」成員，在清華開設的「搖滾樂與社會」課程深受學生喜愛。

在最新一集上線的節目中，許崴與許詠傑訪問了一手推動將大禮堂改建為君山音樂廳的清華前校長賀陳弘。賀陳弘受到父兄的影響，從小就愛音樂，甚至在45歲時拜師學習大提琴，因此，他擔任校長後就常想，如果清華大學裡有座專業的音樂廳，給未來好幾代的清華人提供好的音樂環境，將是個多麼棒的夢想。

為了一圓這個夢想，賀陳弘找到了設計高雄衛武營的建築師羅興華，及清大的老校友、享譽全球的建築聲學大師徐亞英，兩位靈魂人物加上衛武營團隊，終於讓葡萄園式座席設計、擁有完美殘響的君山音樂廳成為可能。

許崴認為，Podcast比YouTube更適合深入探討音樂議題並產生激盪，比如有一集他就與搭檔許詠傑花了半小時來談AI如何讓貝多芬死而復生創作出《第十號交響曲》，及AI創作的音樂是否真有價值。

能左手創作嘻哈樂曲、右手完成學術論文的林浩立則希望從人文社會的角度切入來談流行音樂，如流行音樂與社會運動、文化認同的關係，也深入探討校園裡的學生音樂社團與創作者、新竹的在地客家流行樂等。