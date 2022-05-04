點名讀5科系「沒路用」引年輕人炸鍋 過來人揭現實打臉廖老大

台灣賽車教父廖老大（廖志賢）因斥資500萬元改裝為「打龜號」，成功為台爭光在網路上一夕爆紅，他也常以臉書直播和粉絲互動。不過近日廖老大在直播中，稱讀大學5科系「沒用」的言論，卻引起許多年輕人不滿，消息傳至網路論壇Dcard後，也掀起熱烈討論。

廖老大日前在臉書直播時，發表對現代年輕人讀大學的看法。影片中他提到，16、17歲高中生已經開始決定以後的人生會變成怎樣，坦言若很會讀書，考上台大法律或走國考一途，那就去讀大學；反之，若自知不會讀書，跑去讀大學的普通科系，廖老大則點名如「昆蟲系」、「農(漁)牧系」、「經濟系」、「企管系」、「海洋系」，畢業後不知要做什麼。

針對廖老大這番言論，部分網友也同意說道，「其實老實說覺得他說的蠻有道理的」、「針對企管系而言，他的觀念正確」、「看他說的，應該是對於有用的定義不同...如果要賺更多不想過一般社畜的生活、想要更多，那讀書不是那麼重要，想法、人生歷練、選擇都會影響，頂不頂大無所謂」。

不過多數網友卻不認同，「在乎他的意見幹嘛」、「一個在不用學歷的行業生存，當然將學歷無用啊」、「聽他的言論感覺他根本就不瞭解他口中講的系」、「連郭董都跟當初選擇賣雞排的博士道歉了，這廖老大何必管別人」、「他活在努力一定可以成功的時代，何況他的領域是不需要學歷的產業，現在年輕人光買房子要付出代價就不知道是以前的多少倍了」。

曾就讀、或接觸過這五科系的過來人也現身說法，「經濟、企管四大碩唸出來起薪破百根本不是問題，學歷無用論的擁護者永遠搞不懂不是學歷沒用，是你的學歷沒用」、「漁牧農業…賺啊，我家做錦鯉養殖，從高中在家裡幫忙，現在年薪少說都有80W」、「畜牧的能自己開業或接家裡事業根本賺翻，班上蠻多同學都是學了要回去接家裡牧場的啊」、「本人不是相關科系，但在農林漁牧產業工作是坐辦公室的。年資三年，目前月薪大概55K，年薪大概98-100W左右，同事不少農林漁牧科系的科大生，他們會完蛋嗎？我覺得不會」。