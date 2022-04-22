小孩讀什麼系會被打斷腿？ 網點名「這二系」嘆：慘是比較出來的

前陣子大學個人申請第一階段放榜，二階將於五月中旬開跑。近日「PTT」網友發文提到，很多土木前輩說，如果孩子選土木系，一定要打斷他們的腿。他發文提問，還有哪些系小孩唸了會有被打斷腿的風險。

日前網友提到，最近在土木板看到很多前輩都說，若孩子想唸土木系，一定要把他們的腿打斷。他好奇發文提問，還有哪些系小孩唸了可能有腿被打斷的風險。

許多網友認為是「中文系」，「政府追殺中文系，中文系真的死路一條」、「中文，慘是比較出來的」。另外也很多人點名生科系，「生科唯一解，選完人生毀滅」。

不過部分網友認為小孩要唸什麼系，父母不應過度干涉，「隨便孩子，自己的人生自己負責。為什麼要打斷他的腿？」、「要溝通也不好好溝通，在那邊打斷腿」、「不然就是學費自理隨便你想唸啥」、「當我說要打斷你腿時你就要跑到我打不到的地方，保護自己跟對自己人生負責就是你應該會的，那才是我兒子」、「會因為這種事想打斷小孩腿的父母比較糟吧」。