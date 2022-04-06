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她糾結要會計系還是藥學系？ 網分兩派大戰薪水、爆肝程度

聯合新聞網 / 綜合報導
大學申請入學第一階段出爐，許多學生面臨科系抉擇。圖為示意圖。聯合報系資料照片
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學測個人申請一階結果出爐，考生們距離大學生活又更進一步。一名網友在PTT Web發文，表示自己的姪女成績不錯，模擬考的分數大概可以上台大藥學系和政大會計系這兩個系所，但他不知道哪一個系所的未來發展比較好，因此上網請益大眾。

原PO提到，自己是勤益科技大學畢業，「一個小姪女成績還算不錯，模擬考的分數大概可以上這兩間學校（台大藥學系和政大會計系），因為小堂妹夫妻學歷也不高，都是高職夜校當作業員而已，因為我唸的也是學店，對這兩個科系畢業的出路也沒什麼概念」，他表示堂妹家的經濟狀況不太好，所以想要選擇未來可以賺比較多的學系。

部分網友認為藥學系畢業可以當藥師，工作穩定，「藥學靠執照保底工作，會計不好說」、「會計畢業沒進四大還是領低薪」、「藥師在鄉下還是可以開藥局，自由度高」、「包藥就有牌打工仔啊，可是薪水屌打一堆職業」、「重點藥師有考上牌照就都一樣啊，很多私立再去洗碩士，加點薪水」、「藥學穩，可嫁醫生，會計操，發展大」、「藥學，會計除了肝還是肝」。

另一派網友認為政大會計工作機會多，「政大會計四大（四大會計師事務所）隨便進吧，四大超缺人的」、「藥學是穩定，但無發展，政大會計幾乎都可以進四大，一開始低薪賣肝，願意撐下去、往上升，收入發展比藥學好」、「會計上限高，平均薪水高，比較辛苦」、「政大會計沒意外穩進四大，只是很血汗」、「會計師牌照不好考，但發展空間很多」。

PTT 薪水

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