放榜上中字輩「中文系」晴天霹靂 4年後卻拯救了她的人生

111年學測成績出爐，面對琳瑯滿目的學群科系，許多考生往往在選填志願時感到迷惘，文、理組科系的選擇對未來的影響，更是長久以來社會爭論不斷的議題。近日，一名中文系校友在臉書發表的文章卻意外掀起熱議，以近三千字文章帶大家認識自己所愛的中文系，讓網友們看了熱淚盈眶。

蕭景宇作為中正大學中文系校友分享，當年自己的第一志願是外文系，然而指考放榜那天看到上了中文系，她一瞬間矇了，就這樣開啟了「不快樂」的大學生活。

雪上加霜的是，同儕環境也讓蕭景宇倍感壓力，但意外地，中文系的課程卻吸引著她，大家看似無趣的國學概論也令蕭景宇驚嘆，或許也使寂寞的心得到救贖。

「中文系的課，用大家都可以聽懂的話，就是把你高中所學加深加廣，無遠弗屆。​」蕭景宇以一句話概括就讀中文系四年來的心得，一件事從不同的角度看，就會看到不同的內容，而且教授們總也有信手拈來的故事可分享。

蕭景宇印象很深刻，大三一堂思想史的課程，教授談及佛教竟拯救了她，「我不是佛教徒、不知道現在的記憶是否正確，可是這樣的想法（佛教的概念）拯救了我」，因此大四也主動修習同一位教授的課程。

蕭景宇也分享多位對她影響甚鉅的師長，說道「中文系四年，除了被老師救贖之外，我發現不論你是怎樣的人，你都不孤單；甚至可以說，其實一定可以在學說中，找到你幾千年以前的族人。」

無論自己有哪些面向，蕭景宇認為都可以向過去的人學習，正如自己能體會逝者的孤單，或許他們也可以體會​她心中的那份寂寞。

她曾不只一次的想到──如果不是中文系，自己早就得到憂鬱症了。蕭景宇因為中文系，有了堅固卻又溫柔的底韻。​​