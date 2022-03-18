該不該唸研究所？ 網一面倒：沒理由不讀
現在很多人選擇大學畢業後繼續讀研究所，不過也有些人是出社會後再回鍋讀在職班。日前一名網友在「Dcard」發文分享，目前已出社會三年，最近打算再回去唸在職碩班，同時好奇網友為何想讀碩士。
原PO表示，雖已踏入社會三年，但最近因薪資發展等原因，決定回去唸在職碩班。她認為，在職碩班的學費是一般碩班的三倍，不過長期下來應該還是賺的。她表示「學士跟碩士起薪就差一萬起跳了，同工不同酬，很常見」。
據「全國人口統計庫」顯示，民國110年全國碩士畢業人口已達1,216,424人。有網友認為「滿街的碩士，不趕快補齊學歷，會輸人一等」。
網友們留言提到，自己是為了升遷或加薪才會繼續唸，「錢，都是為了錢」、「錢差了5000多，我工作一年就想回來讀了」、「我男友是為了升遷，所在公司注重學歷，所以男友年資到了升不上去，公司叫他進修補碩士就能升」、「因為大家都說沒讀碩，未來會有多慘薪水有多低，我很怕，所以讀碩了，但一直很難找到除了錢以外的動機」。
許多網友分享，「當然是洗學歷啊，高中考不上理想的大學，研究所超好上。順利畢業之後，錢又比大學畢業多很多，沒理由不唸啦，除非你家有礦」、「雖然有沒有能力也很重要，但碩士學歷是門票啊⋯沒有門票談什麼能力」、「目前工作四年多，前年開始進修在職碩，當初剛畢業的時候身邊也是很多人建議讀完碩班再入職場，但那時候想多看看業界的能力，所以先入職場工作。只能說不僅是因為學士的薪水是個天花板所以才去讀碩班，而且更需要的是碩士文憑的那張入場券。在職場上儘管對自己能力很有信心，沒有碩士門檻不管是升遷、加薪甚至是求職的籌碼都相對變少了，共勉之」。
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