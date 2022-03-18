該不該唸研究所？ 網一面倒：沒理由不讀

現在很多人選擇大學畢業後繼續讀研究所，不過也有些人是出社會後再回鍋讀在職班。日前一名網友在「Dcard」發文分享，目前已出社會三年，最近打算再回去唸在職碩班，同時好奇網友為何想繼續念碩士。

2022-03-18 17:49