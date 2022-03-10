政大、北榮「兩杏合一」 聚焦未來五大跨領域合作

繼半導體龍頭台積電日前跨界徵求政治學博士，今（3/10）政治大學再和台北榮總簽署產學合作協議，政大將在醫療管理、醫療法律、神經科學研究、智慧財產大數據與商業化與重大公眾衛生議題等五大面向，和北榮在醫療服務、教學、研究與產學發展跨域合作，北榮教授也有望跨界授課。

政大校長郭明政今和北榮院長陳威明簽署合約。郭明政笑稱，今天是「兩杏合一」珠聯璧合的大喜事，由杏林、杏壇共同濟世樹人。政大社科、商管、法律及文學學術能量雄厚，相信未來合作能提供優良的規劃。政大近年更多方面推動大學社會責任（USR）、南島研究與國際漢學講座等，期許能與北榮有更多跨域合作機會，發揮產學合作能量。

未來政大將運用法律、管理等專長，提供醫療法、醫學倫理和高等管理專業知能，掌握國內外醫療經營管理趨勢，提供專業管理課程、智財課程，並推動精準醫學。此外，理學院也將和北榮共同進行醫療保健大數據分析，研發健康教育軟體、提供生物醫療技術、進行跨領域共同研究，也將邀請北榮知名教授共同授課。

政大傳播學院也預計和北榮合作醫病溝通策略，期望改善醫病關係、提升醫學素養，減少病患錯誤認知。另因應醫療技術提升，智慧財產商業化日漸為醫界所需，政大科智所可提供技術商業化研究。產創中心亦將智慧財產觀念導入商業管理的豐富經驗，可協助產業、學界與醫界建立連結。

北榮院長陳威明則說，北榮有神經醫學中心，政大也有台灣心智科學腦造影中心，該中心主任心理系教授張葶葶研究專長為磁振造影技術與認知神經科學，並應用於探討兒童腦功能發展、學習障礙者神經機制、認知治療軟體。政大未來可提供心理計量統計和Modeling長期分析與追蹤，雙方合作發揮學術與醫療加乘的綜效，也是學校與醫院共同肩負的使命。

政大去年二月加入台聯大系統，擴大與各校理、工、醫及生命科學發揮互補成效，去年底也加入「榮台聯大研究計畫」與榮總醫師團隊合作研究。此次，政大與北榮攜手展開全方位跨域合作，在醫療、研究、教學及醫務管理等方面深化交流、規劃合作方案，盼為國家經濟與民眾健康帶來福祉。