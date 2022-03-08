想吃櫻花料理不外求 大葉大學公開如何DIY櫻花釀

櫻花除了觀賞，還有其它用途嗎？大葉大學食品暨應用生物科技學系在「酒類釀造及實習」課程，以學校櫻花為研究主題，教師帶領學生使用八重櫻製作鹽漬櫻花、櫻花甜酒釀，從傳統食療效認識櫻花的食品功效及加工。

大葉大學2005年開始，採用帶狀方式種植，從校門口一直延伸到宿舍區，目前約1000棵，圖書館後方種植全長約350至400公尺的200棵山櫻花、八重櫻、富士櫻、吉野櫻，形成「櫻花步道」吸引民眾到校園遊賞，大葉大學不但舉辦櫻花茶席邀全校師生共享，也在食品暨應用生物科技課程加入製作櫻花食品。

食生系將在8月更名為藥用植物與食品保健學系，今天食生系助理教授許文光說，根據中醫觀點，櫻花具有藥用價值，具有止咳、平喘、潤腸、美顏等功效，可作為傳統中藥材，日本常用櫻花做甜點，現在櫻花季，食生系在「酒類釀造及實習」課程藥用教學生製作鹽漬櫻花、櫻花甜酒釀，引導學生在植物與食品加工兩大面向精進專業技能。

食生系大四生蘇芷宣說，鹽漬櫻花的作法是先將櫻花洗淨、瀝乾，一層鹽、一層花放入玻璃瓶中，密封後放置一周，就可以當烘焙點心的材料，為餅乾或果凍增加風味。食生系碩士生林裕博也說，櫻花甜酒釀煮湯圓有一股淡淡香氣，他回家也想做給家人品嘗看看。

許文光表示，櫻花本身有微苦味，透過鹽漬處理可以去除苦味，用來釀酒口感也很搭，製作櫻花甜酒釀要先將糯米蒸熟，放涼到體感溫度，在糯米中加入麴菌混合，藉著跟櫻花一起放入罐子封存，大約一周後就可以用櫻花甜酒釀來煮湯圓，有興趣的民眾也可以直接買市售的甜酒釀，先將湯圓煮熟，撈起備用，另拿一個鍋子煮酒釀甜湯，再將湯圓倒入酒釀甜湯中，放入新鮮櫻花即可。

大葉校園內有山櫻花、八重櫻、富士櫻、吉野櫻、河津櫻、粉紅富士櫻、墨染櫻、枝垂櫻、福爾摩沙櫻、觀山櫻、泰國櫻等11種櫻花，總數約1000棵，每年隨著櫻花種類與日照情況的不同，櫻花的開花時間或早或晚，最早是山櫻花，農曆春節前開花，八重櫻2月開到3月中旬，富士櫻最晚，4月開花。