管中閔規劃藝文大樓 做台大百周年獻禮

台灣大學校長管中閔4日透露，台大校園裡將興建兩棟文藝包羅博物館、美術館與表演場所的藝文大樓，以增添學生的文藝涵養。新大樓預定建在管理學院附近的土地上，預計做為6年後歡慶台灣大學建校100周年的獻禮。「這將是一個跨越校長任期的計畫，」已經宣布將於2023年1月7日卸任的管中閔說。

管中閔4日出席高齡95歲的畫家胡宇基「虎嘯山月春畫展」致詞時，做了上述宣布。他在致詞時說，胡老畫家提到希望學校多多培養台大學生們的藝術與文化品味與素養，他很有同感，因為科技的發展與創新，不能缺少文化藝術的涵養，科技生活非常需要心靈的安頓。

管校長受訪時透露，建大樓的費用已經有民間捐贈，無虞經費，預計要開國際標競圖，並會邀請學校老師共同評選，希望趕在6年內興建完成，作為2028年台灣大學建校100周年的獻禮。

台灣大學去天11月舉行93周年校慶時，管中閔校長宣布提前成立「創校100年校慶籌備委員會」，預計在2028年百歲校慶時規畫大型國際會議、百年校史的文字記述與影像回顧，以及新的指標建築等，讓百歲校慶成為凝聚師生、校友的目標。此一指標型建築即指藝文大樓。

管中閔校長指出，未來的藝文大樓將會包括博物館、美術館與表演場地，將收藏畫家胡宇基等人的作品，以豐富學校的藝文氣息。至於捐贈人是誰，管校長說，還不能透露。

胡宇基老畫家是台大應用力學研究所胡文聰教授與工程科學及海洋工程學系特聘教授陳琪芳夫婦的尊翁，他的「虎嘯山月春-胡宇基九十回顧展」三月1日至31日在台灣大學圖書館展出，4日下午舉辦開幕典禮冠蓋雲集，台大校長管中閔、副校長陳銘憲與周家蓓、圖書館館長陳光華與許多台大老師都出席盛會。

高齡95歲的嶺南畫派傳人胡宇基1947年即師事嶺南名師趙少昂，國畫的水墨、花鳥、山水與西畫的素描無不精通，今年因疫情自香港來台灣定居，閒時提筆作畫，今配合台大3月杜鵑花節與虎年，展出他60年的精華作品，並特別展出三幅虎年老虎巨作，展廳中迎客的是雙兔與水仙作品。展期中還會安排本人現場揮毫與教學，詳情請見雅風畫苑網站。

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