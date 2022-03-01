讀4年都無法畢業又燒錢 網點名「這科系」：在台灣不要選

大考中心今天（1日）公布111學年度學測成績，考生們也將面臨科系的選擇。對此，就有一名網友發文表示，許多人都很後悔讀設計系，因此好奇上網詢問「設計系真的有這麼慘嗎？」貼文引發大批網友熱烈討論。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，近日去逛展覽時，看到大家分享失敗的經驗，其中不少人提到遠離設計系，「一堆勸世文非常驚悚，真的有這麼慘的八卦嗎？還是大家最近有什麼失敗的案例？」

文章曝光後，立刻掀起熱議，網友紛紛留言「在台灣不要選才是」、「設計是M型，很低薪和很高薪，中間都GG」、「都聽唸設計的朋友在哭說沒錢」、「薪水很慘，真的」、「在台灣唸設計就是這樣，不上不下，只有品味比一般人好那麼一點點」。

還有過來人分享經驗，「讀設計基本上就是個四年都在熬夜的科系，還沒畢業肝就壞了」、「玩咖去唸設計都無法畢業，真的都在做作業，材料也很貴，根本沒什麼時間打工賺錢」、「真的只有IC設計出路比較好」。