他問大三建議重考諮商輔導嗎？網點破重點：考研究所即可

日常生活常聽到「人生永遠不嫌晚」這句勵志名言，但若是套用到大學重考，是否依舊如此？日前有名大學三年級的網友表示，自己對目前就讀的科系不感興趣，有意朝「諮商輔導」領域發展，卻也猶豫不決。文章一出，底下網友紛紛提出建議。

目前就讀大學食品營養與保健生技學系三年級的原PO在Dcard敘述，高二休學的自己是靠校外競賽的方式入學，進入後才發現讀書風氣不佳，「而且我也不是很自律的人，所以很容易被影響」，導致成績在及格邊緣徘徊，排名位處中段班，考完試後也全數忘掉所學。他接續指出自己較喜歡諮商輔導科系，且本身也有心理障礙，在修了相關課程後興趣大增，所以「在想要不要往這個方向走」，請其他人幫忙出點意見。

有網友指出心理師執照僅需相關研究所的學歷，「研究所才有考照資格，如果想當輔導老師、讀興趣的那重考就好」、「如果大學沒讀其實沒關係，只是理論和技術就要自己加強！或補習！」。也有人建議可先從校內資源著手，「你們學校不是有心理系嗎？要不要以校內資源為主，提高自身知識以後，再去考研究所～」、「如果修了確定真的喜歡再來走研究所也不遲，本來就不是一定要應屆念研究所，你可以花一年的時間來準備考試」。

然而，有網友評估原PO的狀況，認為他需多加考慮，「你要怎麼確定自己對諮商是有興趣？」、「心理諮商作為職業是很累人的，每天聽人抱怨一堆，你怎麼知道你自己的情緒不會受影響？」，並覺得只修習一堂課程過少，「有的教授選修標準很低，會讓人誤會系必修也是這樣的感覺」、「只修過一節課真的太少了，也沒有輔系或雙主修，代表你沒有深入了解這個學系的過程」。