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聯大勇奪俄羅斯國際建築競圖首獎 學生暫不會到俄實習
俄羅斯、烏克蘭戰爭之際，國立聯合大學建築學系D&A Lab實驗室團隊，勇奪俄羅斯LETI 論壇未來學術空間改造工程計畫國際競圖首獎，及優先議約權，學生同時拿下工程實習資格，校方肯定這項國際榮譽，但保護學生安全，暫不會考量到俄國。
聯大D&A Lab參加LETI 論壇國際競圖，入圍沃洛金花園Vologdin garden、校園入口Entrance Space門面改造工程案，並拿下The Forum改造工程案項目的首獎及優先議約權，學生同時拿下該案在聖彼得堡工程單位的實習資格，成績大放異彩。
LETI主辦單位於2月27日以電子郵件通知，特別提及D&A Lab是唯一個在4項工程改造案中，拿下3項獎項的專業設計團隊，相當期待並希望能邀請D&A Lab進行更深入的學術訪問與設計交流，聯大師生都與有榮焉。
D&A Lab指導老師吳細顏表示，LETI未來學術空間改造工程計畫國際競圖是由聖彼得堡電子工業大學所主辦，目的是為了迎接該校成立135周年慶典所衍伸的校園工程改造項目，由D&A Lab4名大學生翁葉儒、陳宥豪、楊竣惟及林育嘉共同合作完成，優先議約權及海外實習機會，因為疫情、戰爭等因素，現階段將無法成行。
聯大建築學系主任鄧慰先指出，LETI競圖獲獎並取得優先議約權最重要的意義，不止是獲獎或是到海外實習，更表示學生除了紙上設計具有極高的創意外，更重要是工程議約與實務應用，相關的知識及活用方法，未來在設計界發光發熱可期。
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