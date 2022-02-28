梅竹賽落幕 清華大學贏得今年總錦標

清華大學與陽明交大的年度學生體育、學藝交流盛事「梅竹賽」昨天進入最後一天。昨晚在清大體育館上場的男排與女排賽，都由清大拿下勝利。最終也讓清大在計分的10點中取得5.5點過半，贏得第54屆壬寅梅竹總錦標。

昨晚的清大體育館湧入了清交兩校約千名師生現場觀賽，還有約1600位海內外師生校友觀看直播，全都因關鍵的女排賽而激動不已。現場忽而摒息無聲，忽而歡聲雷動，都隨著一顆排球的飛躍而激盪悸動。

清大校長賀陳弘曾在清大贏得第50屆梅竹勝利時說，那是他在清華任教30年最激動的一天，但他說「沒有最激動，只有更激動。」他感謝每一位在場上征戰的同學，也特別感謝熱情的火力班，

昨晚首先登場的是男排賽，清大一開始就勢不可擋，連下2局，最終以3比1力克陽明交大，奪下勝利。在場邊觀賽的賀陳弘說，男排表現非常穩健，失誤很少，且士氣十分高昂，打出了一流的比賽，「我們都以男排為榮！」

接下來的女排延續了男排大勝的氣勢，勢如破竹，一路連拿3局。女排的得勝也成為清華榮獲梅竹賽總錦標的關鍵。

今年的梅竹賽由清大主辦，計點的正式賽項目共有10項，包含桌球、網球、棒球、男排、女排、男籃、女籃、羽球、橋藝、棋藝（象棋），另外還有6場不計點的表演賽，包括足球、劍道、射箭、壘球、圍棋、女桌。清華勝利取得1點的項目包括羽球、棒球、女籃、男排、女排等5項，另象棋和局平手得0.5點，共獲5.5點。