影／睽違3年 清交年度盛事「梅竹賽」今起連3天開打

國立清華大學與陽明交通大學年度學生體育、學藝交流盛事「梅竹賽」舉行逾半世紀，但過去3年陸續因比賽規則爭議、疫情而停賽，今天終於在睽違3屆後展開第54屆梅竹賽。清大校長賀陳弘與陽明交大校長林奇宏共同擊鑼，為一連3天比賽熱鬧揭幕。

清交兩校校地相鄰，師生來往密切，梅竹賽自1969年開辦，當年由清大教授提議，以梅貽琦校長姓名中的「梅」代表清華，凌竹銘校長的「竹」代表交大，並擲銅板來決定賽事名稱為「梅竹」或「竹梅」。此後賽事延續半世紀，成為2校校友最難忘記憶。

不過，梅竹賽上次完整舉行為梅竹第50屆，自51屆起自53屆陸續因為賽事規則爭議、疫情緣故等停賽，今年終於在兩校引頸期盼下順利開賽，輪到清華大學主辦。計點的正式賽項目共有10項，包含桌球、網球、棒球、男排、女排、男籃、女籃、羽球、橋藝、棋藝（象棋），另有足球、劍道、射箭、壘球、圍棋、女桌6場表演賽。

今天下午在清華大學田徑場舉行梅竹賽開賽儀式。有趣的是，每年梅竹賽在現場都能看到兩校火力班的同學高喊口號，炒熱氣氛，但因疫情管制進場人數的關係，每場只有25人可進場加油，火力比往年稍為較弱，但現場另準備充氣式加油棒為選手打氣。

壬寅梅竹籌備委員會總召謝宜澄表示，歷經風風雨雨，終於走到開幕，梅竹賽已有3屆未正式舉辦，籌備會成員沒人辦過甚至是看過梅竹賽，對賽事都相當陌生，只能從學長姐的口中聽到過往熱血沸騰的故事，期望今年的梅竹賽能為兩校留下美好的回憶。

「等了4年終於等到梅竹大賽！」賀陳弘致詞特別感謝2校梅竹籌備學生，達成協議讓梅竹賽規則比照大專盃，減少爭議，之後也將引進陽光法案，可讓未來賽事更透明順利。並勉勵學生用力拚戰、表現，並強調「梅竹賽最大傳奇不是勝負，而是友情！」

林奇宏也說，梅竹賽是兩校同學與校友最寶貴的印記，這次排除萬難、摒除歧見，在4年後再次舉辦梅竹賽，將增添彼此美好的回憶。梅竹是同學主辦的活動，兩校的校方也會給予最大的支持。很感謝梅竹籌備委員會重新開啟梅竹盛宴。

新竹市副市長沈慧虹到場見證，表示新竹很榮幸擁有兩所世界頂尖的大學，不僅培育許多英才，也很注重運動賽事發展，透過「體育績優甄審」實踐在地大學責任，讓新竹熱愛運動的學子能夠在地就學，不只代表新竹隊也成為台灣隊，在國際舞台爭光。

今天的梅竹賽開賽儀式，清大吉祥物「熊貓」與陽明交大吉祥物「狐狸」也到場參與，為賽事增添亮點。梅竹籌備委員會表示，今年不論是正式賽或表演賽，兩校學生只要到場拍照打卡，就有機會拿到杯套、文件夾等印有壬寅梅竹賽主視覺的紀念品。