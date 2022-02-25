影／睽違3年 清交年度盛事「梅竹賽」今起連3天開打
國立清華大學與陽明交通大學年度學生體育、學藝交流盛事「梅竹賽」舉行逾半世紀，但過去3年陸續因比賽規則爭議、疫情而停賽，今天終於在睽違3屆後展開第54屆梅竹賽。清大校長賀陳弘與陽明交大校長林奇宏共同擊鑼，為一連3天比賽熱鬧揭幕。
清交兩校校地相鄰，師生來往密切，梅竹賽自1969年開辦，當年由清大教授提議，以梅貽琦校長姓名中的「梅」代表清華，凌竹銘校長的「竹」代表交大，並擲銅板來決定賽事名稱為「梅竹」或「竹梅」。此後賽事延續半世紀，成為2校校友最難忘記憶。
不過，梅竹賽上次完整舉行為梅竹第50屆，自51屆起自53屆陸續因為賽事規則爭議、疫情緣故等停賽，今年終於在兩校引頸期盼下順利開賽，輪到清華大學主辦。計點的正式賽項目共有10項，包含桌球、網球、棒球、男排、女排、男籃、女籃、羽球、橋藝、棋藝（象棋），另有足球、劍道、射箭、壘球、圍棋、女桌6場表演賽。
今天下午在清華大學田徑場舉行梅竹賽開賽儀式。有趣的是，每年梅竹賽在現場都能看到兩校火力班的同學高喊口號，炒熱氣氛，但因疫情管制進場人數的關係，每場只有25人可進場加油，火力比往年稍為較弱，但現場另準備充氣式加油棒為選手打氣。
壬寅梅竹籌備委員會總召謝宜澄表示，歷經風風雨雨，終於走到開幕，梅竹賽已有3屆未正式舉辦，籌備會成員沒人辦過甚至是看過梅竹賽，對賽事都相當陌生，只能從學長姐的口中聽到過往熱血沸騰的故事，期望今年的梅竹賽能為兩校留下美好的回憶。
「等了4年終於等到梅竹大賽！」賀陳弘致詞特別感謝2校梅竹籌備學生，達成協議讓梅竹賽規則比照大專盃，減少爭議，之後也將引進陽光法案，可讓未來賽事更透明順利。並勉勵學生用力拚戰、表現，並強調「梅竹賽最大傳奇不是勝負，而是友情！」
林奇宏也說，梅竹賽是兩校同學與校友最寶貴的印記，這次排除萬難、摒除歧見，在4年後再次舉辦梅竹賽，將增添彼此美好的回憶。梅竹是同學主辦的活動，兩校的校方也會給予最大的支持。很感謝梅竹籌備委員會重新開啟梅竹盛宴。
新竹市副市長沈慧虹到場見證，表示新竹很榮幸擁有兩所世界頂尖的大學，不僅培育許多英才，也很注重運動賽事發展，透過「體育績優甄審」實踐在地大學責任，讓新竹熱愛運動的學子能夠在地就學，不只代表新竹隊也成為台灣隊，在國際舞台爭光。
今天的梅竹賽開賽儀式，清大吉祥物「熊貓」與陽明交大吉祥物「狐狸」也到場參與，為賽事增添亮點。梅竹籌備委員會表示，今年不論是正式賽或表演賽，兩校學生只要到場拍照打卡，就有機會拿到杯套、文件夾等印有壬寅梅竹賽主視覺的紀念品。
陽明交大去年合校，今年首遇梅竹賽也找來陽明校區物理治療暨輔助科技學系學生參與每場賽事，讓運動選手在備戰梅竹之際能獲得良好且適當的運動傷害防護。
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