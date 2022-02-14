「建中郭雪芙」徵家教一張美照引暴動 網友又愛又怕：我錯亂了

近日，一名塗姓台大研究生在家教社團徵學生，不只是他豐富的學經歷，網友更因為他的「超美畢業照」暴動了，不過真實身分曝光更是讓網友們大感意外。

這名塗姓台大研究生畢業於建中、台大電機工程系，目前就讀台大光電工程學研究所，學經歷相當不錯，也在文中認真分享教學理念，但網友卻反而被他貼出的「本尊照」吸引，塗男留著中長捲髮並畫著淡裝，五官立體相當動人，酷似人氣女星郭雪芙，網友們也紛紛留言「天哪！建中郭雪芙」、「這麼美，我以為只有我跪了」、「我錯亂了...」、「甚至以為建中開始收女孩子」、「怎麼辦，我好想跟你做朋友」。 塗男貼出的畢業照神似人氣女星郭雪芙。圖／擷自臉書

塗男透過YouTube發影片回應，自稱從高中開始就很喜歡郭雪芙，就連PTT帳號ID也取名為「建中郭雪芙」，這次在家教社團徵學生因為神似郭雪芙而爆紅，他也在影片中向郭雪芙致歉，「想要向雪芙姊、郭雪芙本人說一聲對不起，還有所有支持喜歡雪芙的粉絲朋友，真的很對不起，我不應該這麼不要臉地自稱『建中郭雪芙』」。

對於受到網友追捧、被稱讚漂亮，塗男自己也忍不住笑了，坦言「學士照都會修圖後製，我都花錢拍學士照了，當然要把照片修得美美的、漂漂亮亮的，才可以放在畢業紀念冊保存一輩子啊！」更有網友推薦他進軍演藝圈，塗男感謝網友好意但表示目前不打算發展演藝事業，不希望辜負父母期望，只想做好學生本分。