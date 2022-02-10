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台首大校長戴文雄卸任 張淑中接任強調要突破招生困境

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台首大校長戴文雄卸任，張淑中接任強調要突破招生困境。記者周宗禎／攝影
台首大校長戴文雄卸任，張淑中接任強調要突破招生困境。記者周宗禎／攝影

台灣首府大學新卸任校長今天交接。新任校長張淑中表示，深感未來肩負責任重大，也為能夠成為台首大一分子感到驕傲；她說，學校已有良好辦學基礎，未來幾年會跟其他大學一樣要面對嚴重的少子化挑戰，一定會全心全力貢獻多元專長、把校務做好，帶領大家突破招生的困境；台首大是台灣第一所推動休閒產業的大學，相信一定能永續經營永續發展，能夠對台灣的高等教育做出重大貢獻。

董事吳清基代表董事會感謝卸任校長戴文雄，一路從教師到校長，為台首大付出多年。台首大對面零少子化衝擊，但都還沒有被教育部列為輔導對象、非常不容易；期待新校長能夠為少子化解套。董事長應秀鳳肯定張淑中學經歷豐富，過去治校成績有目共睹，期待她能帶領台首大開創新局。

台首大成立20年，近年轉型培育休閒觀光產業人才為主大學，在高雄市政府合作經營蓮潭國際會館、高雄國際會館有成，成為學校資源一大支柱。

張淑中是第八任校長，台大法律系畢業、中正大學博士，有18年行政經歷；市長黃偉哲交接前到校拜訪應秀鳳，感謝對高等教育支持努力，交接典禮副市長戴謙、市議員吳通龍、麻豆區長柳世雄、麻豆區農會總幹事孫慈敏等觀禮。

戴謙表示，現在台灣流行女性當家，今天看到首府的希望、有堅定的領導者，相信能繼續發展下去，台首大是有特色，全國只有台首大有五星級飯店自己經營，未來發展指日可待。卸任校長能一路從基層做到校長、功成身退，平安下莊是人生最大的收穫，但也要退而不休，學校也要有老臣不能傳過水無痕。期待學校能夠結合地方創生，學校對台南的地方產業發展有貢獻。

戴文雄表示，除了感恩還是感恩，在台首大從擔任老師到校長，非常感謝董事會還有各界長期支持關愛，師生在面對困難的時候能夠和校長和學校來面對挑戰。這是非常有特色還有任性的學校，結合麻豆、官田地方創生發展，甚至幫忙解決在地柚子等農產過剩的問題。記得官田國小小朋友在問官田有、月餅為什麼吃不到菱角，他請烘焙系師生開發菱角月餅，小朋友都能感受到學校的用心與專業特色。台首大就是一步一腳印，要讓孩子有職場專業也有自己的舞台能夠表現發展。

台首大校長戴文雄（左）卸任，張淑中（右）接任強調要突破招生困境。記者周宗禎／攝影
台首大校長戴文雄（左）卸任，張淑中（右）接任強調要突破招生困境。記者周宗禎／攝影
台首大校長戴文雄卸任，張淑中接任強調要突破招生困境。記者周宗禎／攝影
台首大校長戴文雄卸任，張淑中接任強調要突破招生困境。記者周宗禎／攝影
台首大校長戴文雄卸任，學生送花感謝。記者周宗禎／攝影
台首大校長戴文雄卸任，學生送花感謝。記者周宗禎／攝影

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