台首大校長戴文雄卸任 張淑中接任強調要突破招生困境

台灣首府大學新卸任校長今天交接。新任校長張淑中表示，深感未來肩負責任重大，也為能夠成為台首大一分子感到驕傲；她說，學校已有良好辦學基礎，未來幾年會跟其他大學一樣要面對嚴重的少子化挑戰，一定會全心全力貢獻多元專長、把校務做好，帶領大家突破招生的困境；台首大是台灣第一所推動休閒產業的大學，相信一定能永續經營永續發展，能夠對台灣的高等教育做出重大貢獻。

董事吳清基代表董事會感謝卸任校長戴文雄，一路從教師到校長，為台首大付出多年。台首大對面零少子化衝擊，但都還沒有被教育部列為輔導對象、非常不容易；期待新校長能夠為少子化解套。董事長應秀鳳肯定張淑中學經歷豐富，過去治校成績有目共睹，期待她能帶領台首大開創新局。

台首大成立20年，近年轉型培育休閒觀光產業人才為主大學，在高雄市政府合作經營蓮潭國際會館、高雄國際會館有成，成為學校資源一大支柱。

張淑中是第八任校長，台大法律系畢業、中正大學博士，有18年行政經歷；市長黃偉哲交接前到校拜訪應秀鳳，感謝對高等教育支持努力，交接典禮副市長戴謙、市議員吳通龍、麻豆區長柳世雄、麻豆區農會總幹事孫慈敏等觀禮。

戴謙表示，現在台灣流行女性當家，今天看到首府的希望、有堅定的領導者，相信能繼續發展下去，台首大是有特色，全國只有台首大有五星級飯店自己經營，未來發展指日可待。卸任校長能一路從基層做到校長、功成身退，平安下莊是人生最大的收穫，但也要退而不休，學校也要有老臣不能傳過水無痕。期待學校能夠結合地方創生，學校對台南的地方產業發展有貢獻。