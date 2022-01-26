打造月經友善環境 中山大學廁所免費供衛生棉

為落實性別友善理念，中山大學學生社團放狗社與性別友善社，在校務會議中提案「廁所擺放免費生理用品」，獲得學校支持。校方在學院系所、行政大樓、活動中心及體育場館的廁所，都提供衛生棉，師生可自行從取用盒中拿取或分享，讓女性不再受預料之外的生理期困擾。

放狗社成員、資管所碩一生何品萱表示，校內許多廁所都有擺放衛生紙，卻沒有放置衛生棉，學生認為公共空間的設計可以更加注意月經者的生理需求。學生社團在校園內舉辦「月經不吃驚，廁所有棉才安心」系列活動，推廣月經平權議題，綜合師生意見，經連署於校務會議提出「廁所擺放免費生理用品」議案。這項關於性別友善措施的提案，獲得師生不分性別的認同，並由學校提供經費補助。

中山大學指出，衛生棉提供地點包含無障礙廁所與無性別廁所，目前總務處已將衛生棉取用盒設置在洗手台旁的牆上，拉開即能自由領取，用罄後則可聯絡各負責單位補充。海洋科學院和文學院因靠近山區，為避免潮濕，考量後將設置免付費衛生棉販賣機。

性別友善社成員、社會系大四生王紫苓表示，未來社團也會持續舉辦相關活動，像是「手作布衛生棉」體驗工作坊，希望讓更多人了解性別友善議題。中山學生也透過招募學生志工，一同發放免費生理用品、舉辦有獎徵答與書寫月經經驗活動的方式，讓更多師生了解月經知識與相關的性別議題。