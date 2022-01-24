靜宜大學食營系設計「樂齡好食餐」 百歲人瑞都稱讚

宜大學食品營養學系師生為讓銀髮族長者享有營養均衡、易咀嚼、易吞嚥的餐食，創意設計「樂齡好食餐」，校方邀請正在進行「百歲圓夢」之旅的百歲人瑞陳蔡隔出席成果展，她品嘗「樂齡好食餐」後說，每道餐點都好吃也豐富又營養。

靜宜副校長王俊權表示，「吃」的健康與美味是長者擁有幸福生活的關鍵，2025台灣即將邁入超高齡社會，食品營養學系師生積極打造專屬銀髮長者的健康飲食，傳達「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」的3好1巧健康均衡飲食原則。

靜宜校方邀請耳聰目明，身體健朗的百歲人瑞陳蔡隔出席「樂齡好食餐」成果展，她在100歲之際，正進行「品嘗100樣美食、玩遍100個美景、跟100位親戚及可愛小朋友合照」的「百歲圓夢」之旅。

陳蔡隔說，她平日三餐定時定量，也有運動習慣，所以維持不錯的身體狀態。她很開心能吃到樂齡好食餐，好吃也好咀嚼，也很營養，她並感謝食營系頒發榮譽學生證，增添了百歲圓夢之旅的美好回憶。

靜宜食品營養學系主任鐘雲琴強調，該系營養組大一學生透過「食物製備」課程，瞭解食材特性、烹調技巧、菜餚設計及衛生安全等專業知識，此次「樂齡好食餐」推出健康輕食酪梨雞胸肉沙拉、蔬菜豆腐煎餅、三色煎蛋、豆包素魚、紫薯餅乾及什菇藥膳湯等料理。

「樂齡好食餐」中的黃豆、雞蛋、白肉、雞胸肉，提供優質蛋白質，避免肌少症，各類蔬菜及菇類的高纖維、花青素、多醣體等營養素，增強免疫力，也預防常見的糖尿病、高血壓、高血脂等三高慢性病。靜宜學生更簡化食材的準備及烹調步驟，讓長者吃的方便與健康。