陽明交大合校將周年 人事行政爭議多

陽明交大於去年2月1日合校，眼看合校即將滿周年，爭議卻不斷，原交大校區有12名資深教授成立「陽明交大合校關懷小組」發表校務建言，認為校長林奇宏破壞人事制度和行政體系，雖與林奇宏見面溝通仍未見改善，除表達沉痛，也將持續監督、建言直到校方改善。

對此，林奇宏也發公開信回應，指出陽明與交大兩校合校後，不僅在國際校排名有提升，也將成為台灣未來最具潛力的大學，兩校的磨合已逐漸有共識，包括橫跨精準健康、太空科技、人工智慧物聯網、電子與光電以及跨域整合等，都有很棒的成就。

針對外界在合校後的組織架構與政主管等質疑，目前行政人事法規規章整合已達70%，未來將增加二級單位處理校區業務，一級單位主管在去年合校初期因搭配功能性主管處理校區間整合及業務推對，有其必要，目前已逐漸完成階段性任務，未來一級主管將修正為一正二副，讓陽明交大邁向偉大大學。

林奇宏也承諾，會持續與師生及校友溝通，並重視大家提出的問題與建議，期許透過舉辦各式校友活動與學長們進行交流並聽取建言。

陽明交大原交大校區則有資深教授成立合校關懷小組，持續對學校提出建言，指出校方在對合校後有諸多人事亂相及組織規程不符校規等。

教授們提出，清大與竹教大合校及高科大合校後，人事與行政組織都符合相關規定，陽明交大也應遵守相關法規，不應持續擴大人事主管的浮濫、造成行政效率低落。教授們另從法治面提醒，不能以磨合期為託辭破壞校園文化，甚至以「校務長」、「功能性副校長」及功能性的一級單位主管，以編制外的職銜持續破壞行政體制及組支章程，更擔憂未來恐存在所謂的「隱藏版副校長」，將影響校務推動，呼籲林奇宏秉持法治精神與行政原理，讓人事體制回到正軌。