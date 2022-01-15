親友來話家常？各科系「過年崩潰問答」曝光 網笑：賣勾悶啊

農曆春節即將到來，家庭團聚的場合，不免會碰上親戚的「關心問候」，「有交男女朋友嗎？」、「要生小孩了嗎？」、「考上哪間學校？」、「一個月薪水多少啊？」，各種問題連環轟炸，成為不少人的新年噩夢。知名律師朱立偉也在臉書粉專分享「過年各科系崩潰問答」梗圖，照片一出立刻引來廣大迴響，也讓不少網友直呼「賣勾悶啊！（台語用法，即「別再問了」）」。

律師朱立偉在臉書粉專《雷丘律師就決定是你了》分享「過年各科系崩潰問答」系列梗圖，引起網友熱烈討論。該系列梗圖也被轉發至《Dcard》，文章中更寫道「過年將至，相信你各位學生都準備回家面對一堆親戚婆媽叔叔長輩了」，字裡行間透露出學生們的無奈與忐忑。

許多人對科系都有一定的自我認知或偏見，「過年各科系崩潰問答」梗圖也完美切中核心，例如就讀大氣系的學生，可能就會被問「明天會不會下雨」；中文系則可能被質疑「中文誰不會？」；化工系的同學則會碰到開玩笑般的提問，「你會做炸藥嗎？」宛如被視為基礎技能；而許多人眼中「未來錢難賺的」設計系，很可能會被親朋好友要求「你簡單幫我畫一下就好」，藉機剝削。

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這系列梗圖完全戳中大學生們的心坎，紛紛留言吐辛酸經驗，「數學系，每次吃飯都被說 啊你讀數學的應該很會算錢吧？」、「我社工系，八婆親戚們每次問我說社工系可以幹嘛？我都回，我在學校等著嫁醫生啦！」、「特教系，被問過你是不是成績不好才去教那個特教生」、「讀傳播相關科系，被問以後要去當傳播妹嗎？真的很難笑」。

有些長輩或親友的問話，也讓網友們啼笑皆非，「化工系，阿公每次都說，讀這麼久沒看過你做出一顆炸彈？」、「我阿公都說他朋友的兒子也是讀法律系的，現在在工地搬磚頭，哭啊！」、「地理系，被問可以來我家看個風水嗎？地理師和地理老師真的不同」、「森林系，阿嬤對孫子說『孫子啊！要好好讀書，不然長大就像這個哥哥一樣在這砍樹…』」。

過年期間，親朋好友多半想要話家常或炒熱現場氣氛，若碰上這些「尷尬提問」，不妨以事實回答，也可以打哈哈簡單帶過，千萬別為此傷了和氣。